Günlük Gündem: Gıda Güvenliği ve Türk Sinemasındaki Nostalji

1. İşletmeciler Gıda Ambalajlarındaki Bilgileri Bakanlıkla Paylaşacak

- Gıda ürünlerinin ait olduğu partilerin tanımlanmasını sağlayan yeni düzenleme ile işletmeciler, ürünlerde kullandıkları parti numarası veya işaretinin uygunluğunu kaydedecek ve gerektiğinde Tarım ve Orman Bakanlığına sunacak.

- Ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret taşımayan gıdalar piyasaya sunulamayacak. Bu hamlenin gıda güvenliğini artırması hedefleniyor.

2. Galatasaray Maç Biletlerinde Soruşturma Başlatıldı

- Galatasaray Üyesi Hayri Kozak'ın ifade ettiği üzere, kulübün karaborsa bilet satışıyla ilgili herhangi bir araştırma yapmaması hayal kırıklığı yarattı. Dursun Özbek'in bu iddiaları yalanladığını belirtmesiyle Kozak, Divan Kurulunda zor bir duruma düştüğünü ifade etti.

- Gazeteci Ahmet Serhat Ulueren, son gelişmelerin Galatasaray Mali Genel Kuruluna yaklaşırken kulüpteki istikrarsızlığı artırma amacı taşıdığını öne sürdü.

3. Türk Dünyasında Terim Birliği Sağlanacak

- TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk dünyasında her bilim dalında terimlerin birleştirilmesi amacında olduklarını belirtti.

4. Şeker Pancarı Alımları İçin Ödemeler 30 Gün İçinde Tamamlanacak

- Bu yıl 7,3 milyon ton şeker pancarı alımının planlandığı belirtilirken, üreticilere toplam 4,4 milyar lira avans ödemesi yapıldı.

5. TechAnkara Proje Pazarı Girişimcileri Yatırımcılarla Buluşturacak

- Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

6. Manisa'daki Ağaç Fosilleri Ziyarete Açılacak

- Yuntdağı bölgesinde koruma altına alınan fosil ormanı, kazı çalışmaları sonrası ziyarete açılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, doğaseverler için bölgedeki fosilleri gün yüzüne çıkaracaklarını açıkladı.

7. Yeşilçam Konseptli Kafede Türk Sineması Buluşması

- Pendik'teki nostaljik kafede, Türk sinemasının emektar oyuncuları bir araya geldi. 87 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Yavuz Karakaş, ortamın harika olduğunu belirtti ve tüm dostlarını kafe için davet etti.

8. Çin'in Kıtalar Arası Füze Testi

- Çin'in kıtalar arası balistik füze testi, küresel güç dinamiklerine dair endişeleri artırdı. Füze, Haynan Adası'ndan fırlatılarak yaklaşık 12 bin kilometre mesafe kat etti ve dünya gündeminde etkisini hissettirdi. Not: Anadolu Ajansı'nın haber, görüntü ve diğer içeriklerin izinsiz kullanımı yasaktır ve yasal yollara başvurulabilecektir.