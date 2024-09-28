DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.242.902,9 0,29%

Günlük Gündem: Gıda Güvenliği ve Türk Sinemasındaki Nostalji

Gıda ambalajları, Galatasaray'da karaborsa iddiaları ve Türk sinemasının buluşmaları gündemde.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:45
Günlük Gündem: Gıda Güvenliği ve Türk Sinemasındaki Nostalji

1. İşletmeciler Gıda Ambalajlarındaki Bilgileri Bakanlıkla Paylaşacak

- Gıda ürünlerinin ait olduğu partilerin tanımlanmasını sağlayan yeni düzenleme ile işletmeciler, ürünlerde kullandıkları parti numarası veya işaretinin uygunluğunu kaydedecek ve gerektiğinde Tarım ve Orman Bakanlığına sunacak.

- Ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret taşımayan gıdalar piyasaya sunulamayacak. Bu hamlenin gıda güvenliğini artırması hedefleniyor.

2. Galatasaray Maç Biletlerinde Soruşturma Başlatıldı

- Galatasaray Üyesi Hayri Kozak'ın ifade ettiği üzere, kulübün karaborsa bilet satışıyla ilgili herhangi bir araştırma yapmaması hayal kırıklığı yarattı. Dursun Özbek'in bu iddiaları yalanladığını belirtmesiyle Kozak, Divan Kurulunda zor bir duruma düştüğünü ifade etti.

- Gazeteci Ahmet Serhat Ulueren, son gelişmelerin Galatasaray Mali Genel Kuruluna yaklaşırken kulüpteki istikrarsızlığı artırma amacı taşıdığını öne sürdü.

3. Türk Dünyasında Terim Birliği Sağlanacak

- TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk dünyasında her bilim dalında terimlerin birleştirilmesi amacında olduklarını belirtti.

4. Şeker Pancarı Alımları İçin Ödemeler 30 Gün İçinde Tamamlanacak

- Bu yıl 7,3 milyon ton şeker pancarı alımının planlandığı belirtilirken, üreticilere toplam 4,4 milyar lira avans ödemesi yapıldı.

5. TechAnkara Proje Pazarı Girişimcileri Yatırımcılarla Buluşturacak

- Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

6. Manisa'daki Ağaç Fosilleri Ziyarete Açılacak

- Yuntdağı bölgesinde koruma altına alınan fosil ormanı, kazı çalışmaları sonrası ziyarete açılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, doğaseverler için bölgedeki fosilleri gün yüzüne çıkaracaklarını açıkladı.

7. Yeşilçam Konseptli Kafede Türk Sineması Buluşması

- Pendik'teki nostaljik kafede, Türk sinemasının emektar oyuncuları bir araya geldi. 87 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Yavuz Karakaş, ortamın harika olduğunu belirtti ve tüm dostlarını kafe için davet etti.

8. Çin'in Kıtalar Arası Füze Testi

- Çin'in kıtalar arası balistik füze testi, küresel güç dinamiklerine dair endişeleri artırdı. Füze, Haynan Adası'ndan fırlatılarak yaklaşık 12 bin kilometre mesafe kat etti ve dünya gündeminde etkisini hissettirdi. Not: Anadolu Ajansı'nın haber, görüntü ve diğer içeriklerin izinsiz kullanımı yasaktır ve yasal yollara başvurulabilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Çin Kıtalar Arası Balistik Füze Testiyle Küresel Güç Dengesini Yeniden Hatırlattı
3
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu
4
Darende'de Depremzedelere 256 Yeni Konut Kasım'da Teslim Edilecek
5
Lübnan'da Hastaneler Tahliye Ediliyor: Kriz Derinleşiyor
6
Galatasaray'da Karaborsa Bilet Satışı İddialarına Soruşturma
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 41.586'ya Yükseldi

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor