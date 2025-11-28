Gunma'da Tren İstasyonunda Ayı Saldırısı: 69 Yaşındaki Adam Hafif Yaralandı

Gunma'da Tren İstasyonunda Ayı Saldırısı

Japonya’nın kırsal bölgelerinde artan ayı vakalarının gölgesinde, Tokyo’nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde panik yaşandı. Numata Tren İstasyonu çıkışındaki umumi tuvaletten çıkan 69 yaşındaki bir güvenlik görevlisi, bir ayının saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Yerel saatle 01.00 civarında tuvaletten çıkan şahıs, yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir ayıyla karşılaştı. Panikleyerek sırt üstü yere düşen adam, ayının tekmeler savurması sonucu kendini koruyarak hayatta kaldı ve yalnızca küçük yaralarla kurtuldu. Olayın hemen ardından, mağdur saat 01.20 civarında yakındaki bir polis karakoluna giderek durumu bildirdi.

İstasyondan yapılan son tren seferinin halihazırda bitmiş olması, muhtemel daha büyük bir faciayı önledi.

Artan Ayı Saldırıları ve Yetkiler

Bu yıl Japonya’da ayı saldırıları artarken, ölümler rekor seviyeye ulaşarak en az 13 kişiye çıktı. Yine yalnızca Nisan ve Ekim ayları arasında 197 ayı saldırısı bildirildi. Bu gelişmeler üzerine hükümet, riskli eyaletlerde polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi verirken; bazı bölgelere ise ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli gönderildi.

Olay, kırsal alanlarda artan vahşi yaşamla karşılaşma riskine dair yeni bir uyarı niteliği taşıyor.

