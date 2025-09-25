GUR: Kırım'da iki Rus "An-26" nakliye uçağı imha edildi

GUR, Prımarı birliğinin İHA operasyonunda Kırım'da iki Rus "An-26" nakliye uçağını ve bazı radarları imha etti; Zaporijya'da bir "Su-34" düşürüldü.