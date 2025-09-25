GUR: Kırım'da iki Rus "An-26" nakliye uçağı imha edildi
Prımarı birliğinin İHA operasyonu ve Zaporijya'da düşürülen "Su-34"
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), yasa dışı ilhak edilen Kırım’da düzenlenen operasyonda iki adet "An-26" tipi nakliye uçağının imha edildiğini açıkladı.
GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da konuşlandırılan Rus "An-26" tipi nakliye uçakları ve radar sistemlerine yönelik saldırıların gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından insansız hava araçları (İHA) ile düzenlendiği, saldırı sonucu 2 adet "An-26" tipi nakliye uçağının "yandığı" bildirildi.
Aynı açıklamada, bölgedeki bazı radar sistemlerine de saldırı yapıldığı ifade edildi.
Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait aynı hesaptan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya kentine yönelik güdümlü hava bombaları fırlatan bir Rus "Su-34" tipi savaş uçağının Zaporijya bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.