GUR: Kırım'da iki Rus "An-26" nakliye uçağı imha edildi

GUR, Prımarı birliğinin İHA operasyonunda Kırım'da iki Rus "An-26" nakliye uçağını ve bazı radarları imha etti; Zaporijya'da bir "Su-34" düşürüldü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:01
GUR: Kırım'da iki Rus "An-26" nakliye uçağı imha edildi

GUR: Kırım'da iki Rus "An-26" nakliye uçağı imha edildi

Prımarı birliğinin İHA operasyonu ve Zaporijya'da düşürülen "Su-34"

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), yasa dışı ilhak edilen Kırım’da düzenlenen operasyonda iki adet "An-26" tipi nakliye uçağının imha edildiğini açıkladı.

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da konuşlandırılan Rus "An-26" tipi nakliye uçakları ve radar sistemlerine yönelik saldırıların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından insansız hava araçları (İHA) ile düzenlendiği, saldırı sonucu 2 adet "An-26" tipi nakliye uçağının "yandığı" bildirildi.

Aynı açıklamada, bölgedeki bazı radar sistemlerine de saldırı yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait aynı hesaptan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya kentine yönelik güdümlü hava bombaları fırlatan bir Rus "Su-34" tipi savaş uçağının Zaporijya bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları