Gurbetçi Kadınları Hedef Alan Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Dolandırıcılık Olayı Ortaya Çıktı

Nevşehir ve Aksaray bölgelerinde, gurbetçi kadınları hedef alan dolandırıcılık olayı büyük bir şüpheli grubu tarafından gerçekleştirildi. Lüks otomobil satışı ve evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı öne sürülen 9 kişi, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Şebeke Elebaşı ve Diğer Şüpheliler Yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, lüks bir otomobil markasının temsilcisi olarak kendilerini tanıtan H.K. liderliğindeki çeteyi takibe aldı. Gurbetçi kadınlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçen H.K., onları lüks araç satışı vaadiyle ikna ederek, sahte belgelerle dolandırıcılık yapıyordu.

Dolandırıcılığın Boyutu Şok Edici

H.K. ve çetesi, kadınları ikna ettikten sonra, onlara lüks eşyalarla donatılmış evlerde ağırlıyor ve birikimlerini almaları için şantaj yapıyordu. Bu yöntemlerle yaklaşık 50 milyon avro değerinde dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyon ve Elde Edilen Kanıtlar

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Nevşehir ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. H.K ile birlikte, B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C. isimli 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve sahte araç plakaları ele geçirildi.

Gözaltındaki Süreç Devam Ediyor

Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın derinleştirilerek devam etmesi bekleniyor.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına aldı.