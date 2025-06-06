DOLAR
39,28 0,05%
EURO
44,88 0,21%
ALTIN
4.246,92 -0,2%
BITCOIN
4.064.545,38 -3,03%

Gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye Giriş Yaptı: Bayrama Anavatanda Mutlu Bir Karşılama

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, Kurban Bayramı'na anavatanda girmenin sevincini yaşadı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 10:57
Gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye Giriş Yaptı: Bayrama Anavatanda Mutlu Bir Karşılama

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaparak Kurban Bayramı'na Türkiye'de girmenin sevincini yaşadı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ederken, seyahat için kara yolunu tercih edenler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor. Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde giriş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayan gurbetçiler, bayrama yetişmenin mutluluğunu paylaştı.

Avusturya'dan gelen Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram ve akraba düğünü dolayısıyla bu yıl Türkiye'ye erken geldiklerini belirtti. Yolculuğunun iyi geçtiğini ifade eden Demir, "Akşam saatlerinde evde olacağız. Türkiye'de olmak çok güzel bir duygu. Gurbette ailemize, arkadaşlarımıza ve yakınlarımıza özlem duyuyoruz. Bayramı birlikte geçireceğimiz için mutluyum." dedi.

Finlandiya'dan ailesiyle birlikte gelen Ömer Turunç ise bayramda aile ziyaretleri yapacaklarını ifade etti. Memlekete gelmenin tarif edilemez bir sevincini yaşadığını dile getiren Turunç, "Allah'a şükür bayrama yetiştik. Nevşehir ve Aksaray'da bayramı geçireceğiz. Türkiye'ye gelmek çok güzel bir duygu. Anlatılmaz bir his. Türkiye'de toprağa ayak basınca tüm yorgunluğum gitti." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Bülent Demirel de Türkiye'ye girdikten sonra duygu dolu anlar yaşadığını belirtip, gözyaşı dökerek, "45 yıldır gurbetteyim. Türkiye'ye gelince çok seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'dan gelen Fethi Bozkurt ise anavatana gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti. Bayramı Ankara'da geçireceklerini vurgulayan Bozkurt, "Örf ve adetlerimizi yerine getirip güzel atmosferin tadını çıkaracağız. Yağmurdan gelip güneşin tadını çıkaracağız. Türkiye'ye gelirken içimizde her zaman heyecan var. 10 yaşındaki çocuk gibi seviniyoruz. Türkiye yazısını görünce içimizi bir heyecan kaplıyor, bu durum her zaman sürecek." şeklinde konuştu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Edirne'deki Kapıkule Sınır...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, Kurban Bayramı'na Türkiye'de girmenin sevincini yaşadı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Edirne'deki Kapıkule Sınır...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, Kurban Bayramı'na Türkiye'de girmenin sevincini yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Kaçan Kurbanlık Boğa Parkta Yakalandı
2
Milli Savunma Bakanı Güler, Kütahya Valiliğini Ziyaret Etti
3
İtalya ve Malta'da Coşkulu Kurban Bayramı Namazı
4
Hatay'da Kurban Bayramı'nda Narlıca Deprem Mezarlığı'na Ziyaret
5
Gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye Giriş Yaptı: Bayrama Anavatanda Mutlu Bir Karşılama
6
TDV Ekipleri Malavi'de Kurban Kontrolü Gerçekleştirdi
7
Yeşilay ile Bağımlılığını Yenen C.K., Yeni Bir Hayata Merhaba Dedi

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım