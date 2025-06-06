Gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye Giriş Yaptı: Bayrama Anavatanda Mutlu Bir Karşılama

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaparak Kurban Bayramı'na Türkiye'de girmenin sevincini yaşadı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ederken, seyahat için kara yolunu tercih edenler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor. Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde giriş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayan gurbetçiler, bayrama yetişmenin mutluluğunu paylaştı.

Avusturya'dan gelen Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram ve akraba düğünü dolayısıyla bu yıl Türkiye'ye erken geldiklerini belirtti. Yolculuğunun iyi geçtiğini ifade eden Demir, "Akşam saatlerinde evde olacağız. Türkiye'de olmak çok güzel bir duygu. Gurbette ailemize, arkadaşlarımıza ve yakınlarımıza özlem duyuyoruz. Bayramı birlikte geçireceğimiz için mutluyum." dedi.

Finlandiya'dan ailesiyle birlikte gelen Ömer Turunç ise bayramda aile ziyaretleri yapacaklarını ifade etti. Memlekete gelmenin tarif edilemez bir sevincini yaşadığını dile getiren Turunç, "Allah'a şükür bayrama yetiştik. Nevşehir ve Aksaray'da bayramı geçireceğiz. Türkiye'ye gelmek çok güzel bir duygu. Anlatılmaz bir his. Türkiye'de toprağa ayak basınca tüm yorgunluğum gitti." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Bülent Demirel de Türkiye'ye girdikten sonra duygu dolu anlar yaşadığını belirtip, gözyaşı dökerek, "45 yıldır gurbetteyim. Türkiye'ye gelince çok seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'dan gelen Fethi Bozkurt ise anavatana gelmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti. Bayramı Ankara'da geçireceklerini vurgulayan Bozkurt, "Örf ve adetlerimizi yerine getirip güzel atmosferin tadını çıkaracağız. Yağmurdan gelip güneşin tadını çıkaracağız. Türkiye'ye gelirken içimizde her zaman heyecan var. 10 yaşındaki çocuk gibi seviniyoruz. Türkiye yazısını görünce içimizi bir heyecan kaplıyor, bu durum her zaman sürecek." şeklinde konuştu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, Kurban Bayramı'na Türkiye'de girmenin sevincini yaşadı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, Kurban Bayramı'na Türkiye'de girmenin sevincini yaşadı.