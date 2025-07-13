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Gurbetçiler, Sınır Kapılarından Yurda Giriş Yapmaya Devam Ediyor

Gurbetçilerin yurda dönüşü sürüyor; 159 bin araçla 620 bin kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Memleket hasreti ve mutluluk dolu anlar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 13:17
Gurbetçiler, Sınır Kapılarından Yurda Giriş Yapmaya Devam Ediyor

Gurbetçilerin Yurda Dönüş Sevinci

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri hız kesmeden devam ediyor. Başta Kapıkule olmak üzere çeşitli sınır kapılarına ulaşan gurbetçiler, işlemlerinin ardından sevdiklerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Yoğun Giriş İstatistikleri

Gurbetçi sezonunun başladığı üç hafta içinde 159 bin araç ile 620 bin gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı. Bu sayı, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının memleket özlemlerini gözler önüne seriyor.

Gurbetçilerin Mutlulukları

Almanya'dan ailesiyle gelen Erdal Bostan, memleketine kavuştuğu için oldukça mutlu olduğunu belirtti. “İmkanım olduğu sürece her yıl memlekete geliyorum,” diyen Bostan, “Bu sene 5 hafta burada olacağız inşallah. Çok özledik memleketimizi. Önce eşimin memleketi olan Nevşehir'e, ondan sonra da benim memleketim Trabzon'a gideceğiz,” ifadelerini kullandı.

Yurtdışında yaşayanların vatanlarına kavuşmasının paha biçilmez olduğunu vurgulayan Bostan, “İnsan vatanını, toprağını özlüyor. 11 ay çalışıyoruz ve 4-5 hafta izin yapmak için bu günü bekliyoruz. Kapıdan girdiğinde bayrağını görmek çok güzel bir duygu,” şeklinde konuştu.

Heyecan ve Mutluluk Dolu Yolculuklar

Almanya'dan gelen Pınar Karakoç ise Türkiye'ye dönmenin heyecanını yaşıyor. Yolculuğunun çok güzel geçtiğini belirten Karakoç, “Dalgalanan Türk bayrağını görmek insana gurur ve heyecan veriyor. Hayali bile çok güzel, şu an buradayız. Tatilde nişanlımla evleneceğiz, Allah nasip ederse,” dedi. Manavgat'ta aile arasında küçük bir kutlama planladıklarını da sözlerine ekledi.

Mahmut Kaya ise, araçla memlekete gelmenin duyguları daha yoğun hissettirdiğini belirtti. “Sınır kapısına gelip Türk bayrağını gördüğünüz zaman tüyleriniz diken diken oluyor. Çok mutluyuz. 1 Ağustos'ta düğünümüzü yapacağız,” diyerek duygularını paylaştı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından yurda...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Araçların Kapıkule'den geçişleri devam ediyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından yurda...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor. Araçların Kapıkule'den geçişleri devam ediyor.

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