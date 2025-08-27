DOLAR
Gurbetçiler Türkiye'den Hüzünle Ayrılıyor: Edirne Sınır Kapılarında Dönüş Yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, Edirne sınır kapılarında çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor; duygusal vedalar ve yol uyarıları ön planda.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:18
Gurbetçiler Türkiye'den Hüzünle Ayrılıyor: Edirne Sınır Kapılarında Dönüş Yoğunluğu

Gurbetçiler Türkiye'den Hüzünle Ayrılıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu Edirne'deki sınır kapılarında devam ediyor. Kara yolunu tercih eden ziyaretçiler, çıkış için sıraya girip işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaşadıkları ülkelere doğru yola çıkıyor.

Pazarkule'de duygusal anlar

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan Faris Tuz, gazetecilere güzel bir tatilin ardından dönüş yolculuğunun başladığını söyledi. Tuz, Avusturya'ya kadar uzun bir yolunun olduğunu belirterek: "Gurbette yaşamaya alıştık ama her tatil dönüşü bizim için çok zor oluyor. Sınır kapısında Türk bayrağı karşımızda. Onu görünce biraz duygulanıyoruz ama yapacak bir şey yok." dedi.

Tuz, dönüşe geçen gurbetçilerin yollarda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak sorunsuz bir yolculuk diledi.

Almanya'ya dönenlerin duyguları

Aysel Çekiç, Almanya'ya dönüşünün buruk geçtiğini ifade ederek Türkiye'ye her yıl büyük bir heyecanla geldiğini anlattı. Çekiç, "En büyük dileğimiz Türkiye'nin hep var olması ve dimdik ayakta durması. Almanya'da 40 yıldır gurbette yaşıyorum. Her zaman Türkiye hasretiyle yanıyoruz. Türkiye'ye gelmek için dört gözle bekliyoruz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye için canımız feda. Vatan demek ana demek. Biz Türkiye'ye hasret gidermek için, toprağımızın kokusunu almak için geliyoruz." dedi.

Gökhan Özgür ise tatilde ailesiyle hasret giderdiğini belirterek, "Gelirken heyecan oluyor dönüşte üzülüyoruz. 37 yıldır yurt dışında yaşıyorum. İnsan doğduğu yeri özlüyor. Karışık duygular yaşıyoruz." diye konuştu.

Gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılırken, sınır kapılarındaki yoğunluk ve duygusal vedalar öne çıkıyor.

