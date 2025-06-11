Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüş Yapıyor: Sınır Kapılarında Hızlı Geçişler

Gurbetçilerin Türkiye'ye Geri Dönüşleri Hız Kazanıyor

Yıllık izinlerini geçirmek amacıyla Avrupa'nın dört bir yanından yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Anavatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden gurbetçiler, Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçiş yaparak yurda girişlerini gerçekleştiriyor.

Sınır Kapılarındaki Hızlı İşlemler

Gurbetçiler, sınır kapılarında alınan önlemler ve işlemlerin hızlı ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar, Edirne'de kısa bir dinlenmenin ardından memleketlerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

“Memleketimize Hasretiz”

Almanya'nın Stuttgart kentinden gelen Cuma Batı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaptığı geçişin sorunsuz olduğunu belirtti. Türkiye'ye ayak bastığı anda duygulandığını ifade eden Batı, "Ağladım vallahi. Memleketimize hasretiz. Kayseri'ye gideceğiz ama önce Edirne’de biraz dinleneceğiz. 1970'ten beri yurt dışındayım. Memleketin havasını, suyunu, ekmeğini özledik. Bu yıl sınırda alınan önlemler çok yerinde olmuş, işlemler hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz senelere göre çok memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun," dedi.

Gurbetçilerden Zeliha Batı ise Türkiye’ye olan özlemlerini dile getirdi.

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Ana vatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden gurbetçiler, Kapıkule'den geçiş yaptı.

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Ana vatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden gurbetçiler, Kapıkule'den geçiş yaptı.