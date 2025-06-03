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Gürbulak'ta Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton 870 Kilogram Ele Geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, piyasa değeri 5.6 milyar lira.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 09:36
Gürbulak'ta Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton 870 Kilogram Ele Geçirildi

Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Tarihi Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tek seferde 1 ton 870 kilogram uyuşturucu ele geçirerek tarihi bir başarıya imza attı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hem beşeri hem de teknik kapasitenin güçlendirilmesine devam ediliyor.

Kömüre Emdirilmiş Metamfetamin Ele Geçirildi

Gümrük muhafaza ekipleri, Gürbulak'taki operasyonda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucunun piyasa değeri 5 milyar 609 milyon lira olarak tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Artan Uyuşturucu Ele Geçirme Oranı

Bu yıl yürütülen çalışmalar, özellikle haziran ayında çok yoğunlaşmıştı. Gürbulak'ta yapılan son operasyonla birlikte toplamda 17 ton 144 kilogram ve 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Bu veriler, bir önceki döneme göre yüzde 234'lük artışa karşılık geliyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, tek seferde 1...

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, tek seferde 1 ton 870 kilogram uyuşturucu ele geçirerek tarihi bir operasyona imza attı.

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, tek seferde 1...

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, tek seferde 1 ton 870 kilogram uyuşturucu ele geçirerek tarihi bir operasyona imza attı.

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