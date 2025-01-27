DOLAR
35,74 -0,16%
EURO
37,49 -0,06%
ALTIN
3.141,7 1,22%
BITCOIN
3.546.062,65 5,47%

Gürcistan, BAE'de 6 Milyar Dolarlık Yatırım Memorandumu İmzaladı

Gürcistan, BAE ile 6 milyar dolarlık yatırım öngören memorandum imzaladı. Bu yatırım, ekonomik büyümeyi destekleyecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 20:30
Gürcistan, BAE'de 6 Milyar Dolarlık Yatırım Memorandumu İmzaladı

Gürcistan ve BAE'den Rekor Yatırım Anlaşması

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirdiği resmi temaslar sırasında, ülkesinin ekonomik geleceği için kritik bir adım attı. Kobakhidze, BAE'de Emaar Grubu ile 6 milyar dolarlık bir yatırım memorandumuna imza attıklarını duyurdu.

Kobakhidze, bu imzanın tarihi önem taşıdığını belirterek, "Bugün, ülkemize eşi benzeri görülmemiş bir yatırım öngören memoranduma imza attık. Yatırım sektöründe olağanüstü deneyime sahip, tanınmış Emaar Grubu tarafından Gürcistan'a 6 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirilecek," şeklinde konuştu.

Yatırımın Detayları ve Etkileri

İmzalanan memorandum kapsamında, Gürcistan'ın başkenti Tiflis, ünlü Batum kenti ve Batum'a yakın bulunan Gonio kasabasında çok amaçlı kalkınma projeleri hayata geçirilecek. Kobakhidze, bu projelerin ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Başbakan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ekonomik büyüme hızını daha da artıracak, yeni istihdam yaratacak ve tüm bunlar ülkemize başka yatırımcıların da gelmesini sağlayacaktır."

Ayrıca, BAE'deki temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldiğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Binanın Çökmesi: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Senatör Sanders'dan Trump'ın Gazze Önerisine Sert Tepki: 'Etnik Temizlik'
3
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Hindistan'a İşbirliği Vurgusu
4
Bahçeli'den İmamoğlu'na Sert Eleştiriler: 'Siyasi Ahlaksızlık Tanımadığı' Vurgusu
5
Lübnan, İsrail ile Ateşkes Süresini 18 Şubat'a Kadar Uzattı
6
Konya'da 4 Kişilik Aile Evlerinde Ölü Bulundu
7
Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Güney Sınırında Konuşlandı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı