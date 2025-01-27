Gürcistan, BAE'de 6 Milyar Dolarlık Yatırım Memorandumu İmzaladı

Gürcistan ve BAE'den Rekor Yatırım Anlaşması

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirdiği resmi temaslar sırasında, ülkesinin ekonomik geleceği için kritik bir adım attı. Kobakhidze, BAE'de Emaar Grubu ile 6 milyar dolarlık bir yatırım memorandumuna imza attıklarını duyurdu.

Kobakhidze, bu imzanın tarihi önem taşıdığını belirterek, "Bugün, ülkemize eşi benzeri görülmemiş bir yatırım öngören memoranduma imza attık. Yatırım sektöründe olağanüstü deneyime sahip, tanınmış Emaar Grubu tarafından Gürcistan'a 6 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirilecek," şeklinde konuştu.

Yatırımın Detayları ve Etkileri

İmzalanan memorandum kapsamında, Gürcistan'ın başkenti Tiflis, ünlü Batum kenti ve Batum'a yakın bulunan Gonio kasabasında çok amaçlı kalkınma projeleri hayata geçirilecek. Kobakhidze, bu projelerin ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Başbakan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ekonomik büyüme hızını daha da artıracak, yeni istihdam yaratacak ve tüm bunlar ülkemize başka yatırımcıların da gelmesini sağlayacaktır."

Ayrıca, BAE'deki temasları sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldiğini de sözlerine ekledi.