Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Sert Açıklamalar

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesindeki hükümeti değiştirme çabalarında bulunduğunu iddia ederek, "AB kurumlarına olan güven, ilgili AB kurumları tarafından sarsılıyor." şeklinde yorumda bulundu.

Son Gelişmeler ve Protestolar

Kobakhidze, başkent Tiflis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede devam eden AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınması kararına karşı yapılan protestoları değerlendirdi. Gösterilere katılan kişi sayısının giderek azaldığını belirten Kobakhidze, "Gösterilerin ilk günlerinde şiddet olayları yaşandı. Ancak şu an ekonomi düzelmeye başladı," diye ekledi.

Radikal Gruplar ve Yabancı Müdahale Suçlamaları

Başbakan, 2012 yılına kadar iktidarda olan muhalefet partilerini "radikal gruplar" olarak nitelendirerek, bu güçlerin yabancı paralarla şiddet eylemleri düzenlemekle suçladı.

ABD Yaptırımları ve Derin Devlet İddiaları

Kobakhidze, ABD'nin Tiflis'teki gösterilere orantısız güç kullanımı nedeniyle Gürcü yetkililere yaptırım uygulamasına tepki göstererek, bu yaptırımların arkasında ABD'deki "derin devletin" olduğunu savundu. "Başkan Trump, derin devleti yenerse yaptırımlar kalkar, süreçleri bekleyip göreceğiz," ifadelerini kullandı.

Batılı Güçlerin Etkisi

Gürcistan Başbakanı, Batılı güçlerle içerideki ortaklarının sorun çıkardığını vurgulayarak, "Yapay sorunlarla Gürcü halkına zorluk çıkarıyorlar. Radikal muhalefetin sabotajına karşı mutlaka tedbir almalıyız," ifadesinde bulundu.

AB'nın Tepkileri

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet, Kobakhidze'nin hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına sert tepki gösteriyor. Gürcistan Başbakanı, Batı destekli güçleri hükümeti devirmek için sokak eylemleri düzenlemekle suçluyor.