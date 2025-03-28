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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Anlamlı İftar Programı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi ve Müslüman topluma destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:57
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Anlamlı İftar Programı

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Anlamlı İftar Programı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ramazan ayı nedeniyle başkent Tiflis'te anlam dolu bir iftar programı gerçekleştirdi. Yapılan yazılı açıklamaya göre, bu özel etkinlikte Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Devlet Din İşleri Başkanı Zaza Vaşakmadze, bakanlar, hükümet yetkilileri, Müslüman diplomatlar, milletvekilleri ve Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi yöneticilerinin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Görüşmeler ve Destek Vurgusu

Programın açılışında konuşan Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'ın çok etnikli ve çok dinli yapısı ile gurur duyduklarını dile getirdi. Hükümetin Gürcistan'daki Müslüman topluma destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizen Kobakhidze, "Son 10 yılda 250'den fazla cami Müslüman toplumunun kullanımına kalıcı olarak devredildi. Ayrıca, hükümet tarafından 35 milyon GEL (yaklaşık 13 milyon dolar) tutarında kaynak tahsis edildi." şeklinde konuştu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi....

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi. Kobakhidze, programda konuşma yaptı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi....

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi. Kobakhidze, programda konuşma yaptı.

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