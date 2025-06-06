Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Müslümanların Kurban Bayramı'nı Kutladı

Gürcistan Başbakanı Kurban Bayramı’nı Tiflis’te Kutladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramını kutladı. Bu anlamlı etkinlikte, Kobakhidze, başkent Tiflis'teki camide Müslüman vatandaşlarla bir araya geldi.

Katılımcılar ve Vurgular

Kobakhidze'nin katıldığı kutlama programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, diplomatlar, Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresi yetkilileri, Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze ve birçok Müslüman vatandaş katıldı. Yapılan konuşmada Kobakhidze, "Ülkemiz, hem milli hem de dini çeşitliliğiyle gurur duyuyor. Aramızda kurulan ilişkiler ve dostluklarla çok gurur duyuyoruz," dedi.

Müslüman Toplumun Katkısı

Kobakhidze, Müslümanların Gürcistan’ın kalkınmasına olan katkılarından övgüyle bahsetti. "Gürcistan hükümeti, Müslüman toplumunun çıkarlarına mümkün olduğunca özen gösteriyor ve bu gelecekte de devam edecek. Ülkemizin ilerlemesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyorsunuz ve bunun için size çok teşekkür etmek isterim," şeklinde konuştu.

Diğer Konuşmacılar

Etkinlikte, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov, Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Şantadze, Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi Faik Nebiyev ve Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Vaşakmadze da birer konuşma yaptılar.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kobakhidze, Kurban Bayramı vesilesi ile başkent Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde ülkesinin Müslüman vatandaşlarıyla bir araya geldi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kobakhidze, Kurban Bayramı vesilesi ile başkent Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde ülkesinin Müslüman vatandaşlarıyla bir araya geldi