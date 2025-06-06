DOLAR
39,21 0,2%
EURO
44,68 0,6%
ALTIN
4.201,5 0,87%
BITCOIN
4.125.424,6 -4,75%

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Müslümanların Kurban Bayramı'nı Kutladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'nde Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı ve toplumsal çeşitliliği vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 18:49
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Müslümanların Kurban Bayramı'nı Kutladı

Gürcistan Başbakanı Kurban Bayramı’nı Tiflis’te Kutladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramını kutladı. Bu anlamlı etkinlikte, Kobakhidze, başkent Tiflis'teki camide Müslüman vatandaşlarla bir araya geldi.

Katılımcılar ve Vurgular

Kobakhidze'nin katıldığı kutlama programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, diplomatlar, Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresi yetkilileri, Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze ve birçok Müslüman vatandaş katıldı. Yapılan konuşmada Kobakhidze, "Ülkemiz, hem milli hem de dini çeşitliliğiyle gurur duyuyor. Aramızda kurulan ilişkiler ve dostluklarla çok gurur duyuyoruz," dedi.

Müslüman Toplumun Katkısı

Kobakhidze, Müslümanların Gürcistan’ın kalkınmasına olan katkılarından övgüyle bahsetti. "Gürcistan hükümeti, Müslüman toplumunun çıkarlarına mümkün olduğunca özen gösteriyor ve bu gelecekte de devam edecek. Ülkemizin ilerlemesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyorsunuz ve bunun için size çok teşekkür etmek isterim," şeklinde konuştu.

Diğer Konuşmacılar

Etkinlikte, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov, Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Şantadze, Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi Faik Nebiyev ve Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Vaşakmadze da birer konuşma yaptılar.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban...

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kobakhidze, Kurban Bayramı vesilesi ile başkent Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde ülkesinin Müslüman vatandaşlarıyla bir araya geldi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban...

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kobakhidze, Kurban Bayramı vesilesi ile başkent Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde ülkesinin Müslüman vatandaşlarıyla bir araya geldi

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!
2
TDV, Burkina Faso'da 35.000 Kurban Hissesini Dağıtacak
3
Muğla’da Kan Donduran Olay: 16 Yaşındaki Oğlu Annesini Katletti!
4
Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Şehit Yakınlarını Bayramda Ağırladı
5
Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu
6
AFAD Başkanı Pehlivan, Trabzon'da Selde Kaybolan Aileye Ziyaret Gerçekleştirdi
7
Huzurevi Sakinleri, Kurban Bayramı'nda Geçmişe Dönüş Özlemi Yaşıyor

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım