Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 613 Mahkumu Affetti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Epifani Bayramı vesilesiyle 613 mahkumu affetti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:52
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 613 Mahkumu Affetti

Epifani Bayramı Kutlamasında Büyük Bir Adım

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, ülkesindeki Ortodoks Hristiyanların Epifani Bayramını kutlaması dolayısıyla önemli bir af kararnamesi imzaladı. Bu kapsamda, 613 mahkumun serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Açıklamalar ve Amaç

Kavelaşvili, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla toplamda 613 mahkum için af kararnamesinin imzalandığını duyurdu. Bu af kararı, mahkumlara, ailelerine kavuşma ve topluma yeniden entegrasyon fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Affedilen kişilerin, ikinci bir şansa sahip olarak toplumlarına uyum sağlamaları hedefleniyor. Bu durum, bayram coşkusunu daha da pekiştirirken, toplumsal dayanışmanın önemini vurgulamakta.

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