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Gürcistan'da 15 Temmuz Anma Töreni Yapıldı

Gürcistan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, Tiflis Büyükelçiliğinde düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 15:43
Gürcistan'da 15 Temmuz Anma Töreni Yapıldı

Gürcistan'da 15 Temmuz Anma Töreni Yapıldı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenledi. Etkinliğe, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ev sahipliği yaptı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyükelçi Orbay, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz, devletimizin çeşitli unsurlarına ve kurumlarına sızmış FETÖ'nün darbe girişimiyle çok ciddi bir sınama atlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Orbay, FETÖ'nün farklı alanlarda faaliyet gösteren bir terör ve suç örgütü olduğunu belirterek, "FETÖ kendini bazen sivil toplum kuruluşu, bazen eğitim kuruluşu olarak tanıtan, bazen de dini vasfı olan topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan, çok katmanlı uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan, tarihte eşine ender rastlanan kült niteliği haiz bir terör ve organize suç örgütüdür." dedi.

Büyükelçi, FETÖ tarafından başlatılan darbe girişiminin Türk milletinin sarsılmaz inancı, cesareti ve kararlılığıyla başarısızlığa uğratıldığını vurguladı. "O gece, farklı siyasi görüşlere sahip milyonlarca insan, sadece bir araya gelmekle kalmamış, ortak bir vicdanda ve ortak bir değer olan demokraside buluşmuştur." diye ekledi.

Orbay, FETÖ'nün er ya da geç çökertileceğini kaydederek, bu durumda bazı üçüncü ülkelerde ikamet eden örgüt mensuplarının buralar için yük olacağına dikkat çekti. Ayrıca, dost ve kardeş ülkelerin, FETÖ'ye karşı verdiği mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olmasının önemine işaret ederek, "Gürcistan da bu dost ülkelerin başında gelmektedir." dedi.

Programda, 15 Temmuz 2016 gecesi ve ardından yaşananlarla ilgili sunum yapıldı ve şehitler için dua okundu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma...

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma...

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

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