Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Gürcistan'da Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı Gürcistan'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilikte Resepsiyon Düzenlendi

Tiflis'teki Türk Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinlikte, Büyükelçi Ali Kaan Orbay ev sahipliği yaptı. Resepsiyon, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, hükümet yetkilileri, diplomatlar, Türk toplumu temsilcileri ve diğer davetlilerin katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.

Konuşmalarda Vurgu Yaptılar

Milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı katılımcılarla paylaşıldı. Büyükelçi Orbay, Cumhuriyet'in kuruluşunu anarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygıda bulundu. Orbay, Türkiye'nin barış ve istikrar unsuru olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Güvenlik Mesajı

Orbay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına değinerek, "Ne özgürlüğümüzden ne güvenliğimizden ödün vereceğiz. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği mesajını da verdi.

Gürcistan'dan Dostluk Mesajı

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirtti. İki ülkenin geçmişten beri dost olduklarını vurgulayan Papuaşvili, işbirliklerini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türk Mutfağından Lezzetler ve Işıklandırma

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi. Ayrıca, etkinliğin yapıldığı otelin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı ve Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı.