Gürcistan'da Düşen Askeri Kargo Uçağında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nden 9 Şehit

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında, Kayseri’deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan 9 personel şehit oldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 23:42
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmekte olan ve Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında, Kayseri’de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli 9 personel şehit oldu.

Olayda, uçakta toplam 20 personel bulunduğu belirtildi.

Şehit personeller

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği olarak açıklandı.

HAVA PİLOT BİNBAŞI SERDAR USLU

