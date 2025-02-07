Gürcistan'da İdari Suçlar Kanunu'nda Cezalar Sıkılaştırıldı

Gürcistan'da Cezalar Sıkılaştırılıyor

Gürcistan Parlamentosu, muhalefet partilerinin sert tepkilerine rağmen İdari Suçlar Kanunu'ndaki cezaları artıracak yasa değişikliklerini kabul etti. Resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bu değişikliklerin ülkedeki idari suçlarla mücadele amacı taşıdığı belirtildi.

Cezalar ve Yasa Değişiklikleri Neler?

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından sunulan yasa değişikliği kapsamında, idari suçlardan gözaltına alınan kişilerin tutukluluk süreleri artırılacak. Ayrıca, devlet ve kamu görevlilerine yönelik hakaretler idari suç olarak kabul edilecek.

Protesto gösterileri sırasında işlenen suçların cezalarında da artış yapılacak. Yazılı izin alınmadan kapalı mekanlarda gösteri düzenlenmesi yasaklanırken, protesto yürüyüşleri sırasında bina girişleri, kara yolları, köprüler ve demir yollarının kapatılması da yasaklandı.

Muhalefetten Sert Tepkiler

Muhalefet partileri, özellikle Değişim İçin Koalisyon ve Birleşik Ulusal Hareketi gibi gruplar, yasa değişikliklerine karşı çıkarak hükümetin Avrupa Birliği (AB) yanlısı gösterileri engellemeye çalıştığını öne sürdü. Ayrıca, 13 Aralık 2024'te kabul edilen bir diğer değişiklik, gösterilerde maske ve lazer ışıklarının kullanımını da yasaklamıştı.

Uluslararası Tepkiler ve Gürcistan'daki Gelişmeler

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini tanımıyor. Hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına ise tepkiler büyüyor. Başbakan İrakli Kobakhidze, Batı'nın desteklediği güçleri hükümeti devirmeye çalışmakla suçlarken, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Gürcistan hükümetine yönelik yaptırımları devreye soktu.

Gürcistan hükümeti ayrıca, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) heyetinin faaliyetlerini 30 Ocak’ta askıya aldığını bildirdi. AB Konseyi de 27 Ocak’ta Gürcü diplomatların vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı askıya aldı.