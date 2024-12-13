Gürcistan'da Özel Sektör Çalışanları, Hükümetin AB Kararını Protesto Etmek İçin Sokağa Çıktı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, özel sektör çalışanları, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasının 4 yıllığına askıya alınmasına karşı sokağa döküldü. 16. gününe giren gösterilerde binlerce işçi, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin açıklamalarını protesto ederek iş bıraktı.

Binlerce özel sektör çalışanı, kentin çeşitli bölgelerinde bir araya gelerek, Kahramanlar Meydanı'na doğru yürüyüş düzenledi. Protestocular, hükümeti parlamento seçimlerini yenilemeye çağırırken, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, Gürcistan ile AB bayraklarını taşımanın yanı sıra, hükümete ve Rusya'ya karşı sloganlar atarak seslerini duyurdu. Protesto gösterilerinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Hükümetin AB ile Müzakereleri Askıya Alma Kararı

Hükümetin, AB ile müzakerelerin başlatılmasını durdurma kararı, Avrupa Parlamentosu'nun 26 Ekim'de Gürcistan'daki parlamento seçimlerinin yenilenmesi yönündeki çağrısının ardından gündeme geldi. Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan’ın iç işlerine karıştığını belirterek, 'AB müzakerelerinin başlaması 2028'e kadar gündeme alınmayacaktır.' şeklinde konuştu. Ancak, ülkesinin 2030'da AB üyesi olma hedefine sadık kalacaklarını da vurguladı.

Dış İlişkilerden Gelen Tepkiler

Bu kararın ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. Aynı zamanda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteklerini açıkladı. Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurdu.

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Kobakhidze ve bazı yetkililere yönelik yaptırım kararnamesini imzalarken, ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan’a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini belirtti. 28 Kasım'dan bu yana süren gösteriler, hükümetin kararlarına karşı yoğun bir tepki gösteriyor.