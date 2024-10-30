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Gürcistan'da Seçim Hile İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Gürcistan'daki son parlamento seçimlerinde hile yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:46
Gürcistan'da Seçim Hile İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Gürcistan'da Seçim Hile İddialarına Soruşturma

Gürcistan Cumhuriyeti Savcılığı, 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde hile yapıldığına yönelik gelen iddialar üzerine bir soruşturma süreci başlattı. Bu konuda yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve bazı muhalefet liderlerinin öne sürdüğü suçlamaların dikkate alındığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Daveti

Açıklamada, hile iddialarında bulunan kişilerin ellerindeki kanıtları savcılıkla paylaşmaları istendi ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 31 Ekim'de bu amaçla savcılığa davet edileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı, şu ana kadar söz konusu soruşturma hakkında bir açıklama yapmadı.

Seçim Komisyonu'ndan Açıklama

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, Cumhurbaşkanı ve muhalefet liderlerinin iddialarının asılsız olduğunu duyurarak, seçimlerin şeffaf ve demokratik bir ortamda yapıldığını vurguladı.

ABD'nin Soruşturma Çağrısı

Beyaz Saray, 26 Ekim'deki seçimlerle ilgili usulsüzlük iddialarının şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Gürcistan'daki demokratik gerileme konusunda derin endişeler bulunduğu belirtilirken, hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Parlamento Seçimleri Sonuçları

Parlamento seçiminde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, oyların %53,93'ünü alarak zafer kazandı. Ancak Cumhurbaşkanı ve muhalefet partileri, seçim sonuçlarının "Rus operasyonu" ile etkilendiğini ve bu nedenle sonuçları tanımayacaklarını açıkladılar. Başbakan İrakli Kobakhidze ise, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini ve sonuçları tanımayanların ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme çabası içinde olduğunu belirtti.

AB Süreci ve Yasa Tasarısı

Gürcistan, Mart 2022'de Avrupa Birliği üyeliği için başvuruda bulundu. Ülkeye "aday devlet" statüsü Aralık 2023'te verildi. Ancak "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının yasalaşması, Gürcistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri gergin hale getirdi. Temmuz ayında, bu sebeple Gürcistan'ın AB katılım süreci askıya alındı. Ayrıca, ABD yönetimi de bu yasa nedeniyle Gürcistan'a yönelik 95 milyon dolarlık yardımını askıya aldığını açıkladı.

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