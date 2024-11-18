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Gürcistan'da Seçim Sonuçlarına İtiraz: Muhalifler Tiflis'te Gösterilere Devam Ediyor

Gürcistan'da muhalifler, 26 Ekim parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyerek Tiflis'te çadır kurarak gösteri yapıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:10
Gürcistan'da Seçim Sonuçlarına İtiraz: Muhalifler Tiflis'te Gösterilere Devam Ediyor

Tiflis'te Çadır Gösterileri Sürüyor

Gürcistan'da, Gürcü Hayali Partisi'nin 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde galip gelmesini kabul etmeyen muhalifler, Tiflis'in trafiğe kapatılan İlia Çavçavadze Caddesi'nde çadır kurarak gösterilerini sürdürüyor.

Yeniden Seçim Talepleri

Seçimlere hile karıştırıldığına dair iddialar öne süren göstericiler, yeniden seçim yapılması taleplerinde bulunarak protestolarını artırıyor. Soğuk hava koşullarına rağmen, gece boyunca ateş yakarak kampta kalmayı sürdüren protestocular, cesaretlerini koruyor.

Değişim İçin Koalisyon liderlerinden Nika Gvaramia, sabah saatlerinde yaptığı konuşmada zor bir geceye rağmen gösterinin devam edeceğini belirtti. Gvaramia, kampta kalanlara sıcak yemek, içecek ve yorgan getirenlere teşekkür ederek, "Vatanımızı geri kazanmak için önümüzde uzun ve yorulmak bilmeyen bir mücadele var." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Önlemleri ve Trafik Durumu

Muhalefet liderleri, Tiflis’taki gösterinin 24 saat süreceğini açıkladı. Caddedeki protesto sebebiyle şehrin bazı önemli kavşakları ve sokakları araç trafiğine kapatıldı. Polis, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Seçimlerin Sonuçları ve İtirazlar

26 Ekim'de yapılan seçimlerde, Gürcü Hayali Partisi, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından 16 Kasım’da açıklanan seçim özet protokolüne göre yüzde 53,93 oy alarak 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekili ile temsil edileceğini duyurmuştu. Ancak, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimde hile yapıldığını öne sürerek sonuçları tanımadı.

Başbakan İrakli Kobakhidze, seçimlerin rekabetçi ve şeffaf bir ortamda yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etti. Kobakhidze, muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gürcistan'da iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin galip çıktığı 26 Ekim'deki parlamento seçiminin...

Gürcistan'da iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin galip çıktığı 26 Ekim'deki parlamento seçiminin sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, dün gece trafiğe kapattıkları İlia Çavçavadze Caddesi'nde çadır kurarak başlattıkları gösteriyi sürdürüyor. Muhalefetin liderlerinden Giorgi Vaşadze, burada konuşma yaptı.

Gürcistan'da iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin galip çıktığı 26 Ekim'deki parlamento seçiminin...

Gürcistan'da iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin galip çıktığı 26 Ekim'deki parlamento seçiminin sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, dün gece trafiğe kapattıkları İlia Çavçavadze Caddesi'nde çadır kurarak başlattıkları gösteriyi sürdürüyor. Muhalefetin liderlerinden Giorgi Vaşadze, burada konuşma yaptı.

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