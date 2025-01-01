Gürcistan'daki AB Yanlısı Gösteriler Yılbaşı Gecesinde Devam Etti

Gürcistan'da Yılbaşı Gösterileri Sürüyor

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı sürdürülen gösteriler, başkent Tiflis'te yılbaşı gecesinde de devam etti. Başbakan İrakli Kobakhidze'nin 4 yıllığına bu müzakereleri durdurma kararı sonrasında, 28 Kasım'da başlayan eylemler bir aydan fazla bir süredir sürmekte.

Protestolar Yılbaşı Gecesi de Devam Etti

26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinden sonra meydana gelen protestolar, hükümetin AB ile ilgili kararları nedeniyle yoğunlaşmış durumda. Yılbaşı gecesi Tiflis'teki Parlamento Binası önünde bir araya gelen binlerce gösterici, evlerinde hazırladıkları yemekleri yanlarında getirerek hem kutlama yaptı hem de protestolarını sürdürdü.

Şota Rustaveli caddesinde uzun sofra kuran göstericiler, Tiflis'teki turistlere de ikramlarda bulundu. Yılbaşı kutlamaları kapsamında yapılan havai fişek gösterileri eşliğinde, göstericiler yeni yılı coşkuyla karşıladı. Hükümetin, parlamento seçimlerini yenilemesi yönünde yaptıkları çağrılar da sıklıkla duyuldu.

Uluslararası Tepkiler ve İddialar

Gösterilere katılanlar, ellerinde hem Avrupa Birliği hem de Gürcistan bayraklarını taşıyarak, saatler boyunca burada kalarak birbirlerine yeni yıllarını kutladı. AB, ABD ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili gibi muhalefet unsurları, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından yapılan seçimleri kabul etmiyor. Özellikle hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alması tepkilere yol açtı.

Başbakan Kobakhidze'nin hükümeti, Batı destekli bazı unsurların, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti suçlayarak, hükümeti devirmek için sokak eylemleri düzenlediğini öne sürüyor. Ayrıca ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin Gürcistan hükümetinin yetkililerine yönelik yaptırımlar uyguladığı bildirilmekte.