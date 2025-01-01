DOLAR
35,34 0,1%
EURO
36,61 0,23%
ALTIN
2.981,48 -0,26%
BITCOIN
3.318.814,36 -0,33%

Gürcistan'daki AB Yanlısı Gösteriler Yılbaşı Gecesinde Devam Etti

Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı devam eden gösteriler, yılbaşı gecesi de sokaklarda sürdü.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 03:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 03:17
Gürcistan'daki AB Yanlısı Gösteriler Yılbaşı Gecesinde Devam Etti

Gürcistan'da Yılbaşı Gösterileri Sürüyor

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı sürdürülen gösteriler, başkent Tiflis'te yılbaşı gecesinde de devam etti. Başbakan İrakli Kobakhidze'nin 4 yıllığına bu müzakereleri durdurma kararı sonrasında, 28 Kasım'da başlayan eylemler bir aydan fazla bir süredir sürmekte.

Protestolar Yılbaşı Gecesi de Devam Etti

26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinden sonra meydana gelen protestolar, hükümetin AB ile ilgili kararları nedeniyle yoğunlaşmış durumda. Yılbaşı gecesi Tiflis'teki Parlamento Binası önünde bir araya gelen binlerce gösterici, evlerinde hazırladıkları yemekleri yanlarında getirerek hem kutlama yaptı hem de protestolarını sürdürdü.

Şota Rustaveli caddesinde uzun sofra kuran göstericiler, Tiflis'teki turistlere de ikramlarda bulundu. Yılbaşı kutlamaları kapsamında yapılan havai fişek gösterileri eşliğinde, göstericiler yeni yılı coşkuyla karşıladı. Hükümetin, parlamento seçimlerini yenilemesi yönünde yaptıkları çağrılar da sıklıkla duyuldu.

Uluslararası Tepkiler ve İddialar

Gösterilere katılanlar, ellerinde hem Avrupa Birliği hem de Gürcistan bayraklarını taşıyarak, saatler boyunca burada kalarak birbirlerine yeni yıllarını kutladı. AB, ABD ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili gibi muhalefet unsurları, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından yapılan seçimleri kabul etmiyor. Özellikle hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alması tepkilere yol açtı.

Başbakan Kobakhidze'nin hükümeti, Batı destekli bazı unsurların, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti suçlayarak, hükümeti devirmek için sokak eylemleri düzenlediğini öne sürüyor. Ayrıca ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin Gürcistan hükümetinin yetkililerine yönelik yaptırımlar uyguladığı bildirilmekte.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürcistan'daki AB Yanlısı Gösteriler Yılbaşı Gecesinde Devam Etti
2
Beyoğlu'nda Yeni Yıl Kavgasına Polis Müdahalesi
3
İstanbul'da 2025 Coşkusu: Yeni Yıl Kutlamaları Havai Fişeklerle Başladı
4
Afyonkarahisar'dan Galata Köprüsü'ne Zulme Karşı Ses Yükseltiliyor
5
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
6
Amasya'da 2025 Yılına Merhaba Diyen İlk Bebek Dünyaya Geldi
7
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler