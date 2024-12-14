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Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Gürcistan'daki Gudauri kayak merkezinde bir restoranın yatakhanesinde 12 kişinin cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:14
Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Gürcistan'da Üzücü Olay: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Gürcistan'ın Kazbegi belediyesi sınırları içerisinde yer alan Gudauri kayak merkezi'nde dikkat çekici bir olay yaşandı. Kayak merkezine ait bir restoranın yatakhanesinde yapılan incelemelerde 12 kişinin cansız bedeni bulundu.

İlk Belirlemelere Göre Kazaya Neden Olan Jeneratör Olabilir

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölenlerden 11'inin yabancı, birinin ise Gürcistan vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, cesetlerde herhangi bir travmatik bulguya ulaşılmadığı bildirildi.

Açıklamada, olayın ardından dün yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yatakhaneye konulduğu düşünülen bir jeneratörün kaza sonucu ölümlere yol açtığı ihtimalinin üzerinde durulduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi de verilerek, kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

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