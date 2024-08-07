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Gürcistan Hükümeti 2008 Savaşını Eleştirdi

Gürcistan hükümeti, 2008 Rusya-Gürcistan savaşındaki dönemi hainlikle suçladı ve geçmiş yönetimi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:54
Gürcistan Hükümeti 2008 Savaşını Eleştirdi

Gürcistan Hükümeti Savaş Dönemini Eleştiriyor

Gürcistan hükümeti, 2008 yılında yaşanan Rusya-Gürcistan savaşını ve dönemin yönetimini hainlikle suçladı. Gürcü Hayali Partisi Siyasi Konseyi, bu eleştiriyi Güney Osetya Savaşı'nın 16. yıl dönümünde dillendirdi.

Hainlik Suçlamaları ve Sonuçları

Açıklamada, o dönem Birleşik Ulusal Hareketi tarafından yürütülen politikaların ülkeye zarar verdiği vurgulandı. "2008 savaşında kaybedilen topraklar ve binlerce hayat kaybı, bu hainlik suçunun sonuçlarıdır," ifadelerine yer verildi.

Dönemin Hükümetinin Uluslararası İlişkileri

Gürcistan hükümeti, o dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) onayladığı kararnameyi de anarak, hükümetlerin sorumluluklarını sorguladı. 7 Ağustos 2008'deki saldırının, savaşın yayılmasına neden olduğunu belirttiler.

Geçmişten Günümüze Eğitim

Açıklamada, günümüzdeki Birleşik Ulusal Hareketi'nin, Gürcistan'ı yeni bir savaşa sürükleme çabalarının devam ettiği öne sürüldü. Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde partinin hareketleri, geçmişteki eylemleriyle bağdaştırıldı.

Uluslararası Davalar ve Sorumluluk

Rusya'nın işgalinin hukuki boyutu da değerlendirildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde süren davaların, mevcut Tiflis hükümeti aracılığıyla kazanıldığı belirtildi. Rusya'nın Gürcistan üzerindeki toprak taleplerinin geçerliliği ise sorgulandı.

Abhazya ve Güney Osetya Sorunları

1992-1993'te Gürcistan ile Rusya destekli Abhazyalı ayrılıkçılar arasında süren çatışmalar sonrası, 2008 yılında çıkılan savaş neticesinde Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan bağımsızlıklarını ilan etti. Rusya, bu bağımsızlıkları tanırken, Gürcistan diplomatik ilişkilerini kesmiş ve İsviçre devreye girerek arabuluculuk yapmıştır.

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