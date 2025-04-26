Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları’ndan Şiir Dinletisi

Gürcistan'da Kültürel Bir Etkinlik: Şiir Dinletisi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, "Maarif Kültür Harmanı" isimli şiir dinletisi programı düzenledi.

Şiir dinletisi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarındaki Marneuli kentinde bulunan Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programda konuşan Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları Koordinatörü Dr. Faruk Tekşen, modern zamanların getirdiği zorluklara karşı öğrencilerin farklı kültürlerin edebi eserleriyle erken yaşta tanışmasının eğitim anlayışına katkısını vurguladı.

Geleneksel Bir Etkinlik Olacak

Dr. Tekşen, Maarif Kültür Harmanı şiir dinletisi programının Gürcistan'da geleneksel hale gelmesini amaçladıklarını belirtti. Ülkenin kültürel zenginliklerini eğitim faaliyetlerinde ön plana çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Sultan Alaylı, 23 Nisan haftasında öğrencilerin gerçekleştirdiği bu etkinliğin anlam ve önemine vurgu yaparak, şiir dinletisinin de geleneksel bir etkinlik olmasını arzuladığını ifade etti.

Katılım Yoğundu

Programda yerel yetkililer, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenci velileri ve diğer davetliler ile birlikte, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan edebiyatından önemli eserler öğrenciler tarafından seslendirildi.

Bu etkinlik, Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nın kültürel ve sanatsal faaliyetleri arasında önemli bir yer tutuyor, öğrencilerin sanata olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, "Maarif Kültür Harmanı" isimli şiir dinletisi programı gerçekleştirdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Sultan Alaylı, burada bir konuşma yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, "Maarif Kültür Harmanı" isimli şiir dinletisi programı gerçekleştirdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Sultan Alaylı, burada bir konuşma yaptı.