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Gürcü Hayali Partisi: Halk Ukraynalaşmaya İzin Vermeyecek

Gürcü Hayali Partisi, halkın savaşa çekilmesine karşı güçlü durarak ülkenin Ukraynalaştırılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:53
Gürcü Hayali Partisi: Halk Ukraynalaşmaya İzin Vermeyecek

Gürcü Hayali Partisi'nden Sert Açıklamalar

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali partisi, ülkenin küresel bir "derin devlet" tarafından savaşın içine çekilmek istendiğini ve halkın buna asla müsaade etmeyeceğini vurguladı. Partinin Siyasi Konseyi, hükümet karşıtı gösteriler ve Batı'nın uyguladığı yaptırımlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Yaptırımlar ve Savaş İddiaları

Açıklamada, ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Gürcü yetkililerin yaptırımlar listesine alınmasının, Batı'daki "derin devlet" ve "küresel savaş partisi" tarafından verilen kararlar olduğu belirtildi. Ülkede, Ukrayna'daki savaşın devam ediyor olması nedeniyle Gürcistan'da da bir cephe açılmasını isteyen güçler olduğu ifade edildi.

Gürcü Hükümetinin Duruşu

Açıklamada, "Ukrayna'da 'birinci cephe' varken, Gürcistan'da 'ikinci cephenin olmasına yönelik ilgi her zaman olacak. Bu, 'küresel savaş partisinin' emriyle ve 'derin devlet' eliyle belirli devletlerin Gürcü siyasetçilere ve yetkililere uyguladığı yaptırımlarla bağlantılıdır" şeklinde ifadeler yer aldı.

Toplumun dayanıklılığı

Gürcü Hayali Partisi, Tiflis hükümetinin, Gürcistan'ın savaşa çekilmesine karşı durduğunu belirterek, "Sonuçta, hiç kimse Gürcü halkını yaptırımlarla korkutamaz. Toplum, hiçbir yaptırımın ülkenin yok edilmesi ile karşılaştırılmayacağını iyi biliyor" dedi. Devamında, "Gürcü halkı, herhangi bir yaptırım pahasına Gürcistan'ın Ukraynalaştırılmasına izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

AB ile İlişkiler

Açıklamada ayrıca, Gürcistan'ın barış içinde onurlu bir şekilde AB üyesi olması gerektiği vurgulandı. "Avrupa Birliği'nin 2030'a kadar Gürcistan'ın AB'ye katılımı için uygun koşulları yaratacak oligarşi etki ve derin devlet sorununu aşmasını umuyoruz" denildi.

Son Gelişmeler

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 28 Kasım 2024'te AB'yi şantaj yapmakla suçlayarak ülkesinin birliğe katılım müzakerelerinin başlatılmasını 4 yıllığına askıya aldıklarını duyurmuştu. AB ve ABD, Gürcistan hükümetinin karara karşı protestonun yapıldığı bir süreçte, muhalefeti bu eylemler üzerinden tehdit etmekle suçladı. Hükümete karşı tepkiler 41 süredir devam ediyor.

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