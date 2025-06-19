Güreş Antrenörü Yüksel, İran'daki İsrail Saldırılarını Anlattı

Güreş Antrenörü Yüksel'den İddialı Açıklamalar

Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Atakan Yüksel, İran'da katıldıkları Uluslararası Tahti Turnuvası sırasında İsrail'in düzenlediği saldırılara canlı tanıklık ettiklerini belirtti. Yüksel, bu zorlu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yolculukları Korku Dolu Geçti

Atakan Yüksel, turnuvanın ardından yurda dönüş için harekete geçtiklerinde ardı ardına patlamaların meydana geldiğini ifade etti. "Hava yolları kapandığı için kara yoluyla yurda dönmek zorunda kaldık. Tebriz'e gittik ve oradan Van sınır kapısına ulaşmaya çalıştık. Yaklaşık 13-14 saat süren bir yolculuk yaptık." dedi.

Patlamalar Esnasında Yaşananlar

Yüksel, akşam saatlerinde dışarıda arkadaşlarıyla otururken büyük bir patlama sesi duyduklarını belirtti. "Patlama sesi ile birlikte hemen içeriye sığındık. Daha sonra 4-5 füze daha atıldı. Bulunduğumuz binanın camları kırıldı. Çok fazla demir parçası üzerimize geliyordu. Çıkmak istediğimizde daha şiddetli bir patlamaya maruz kaldık." şeklinde konuştu.

Federal ve Diplomatik Destek

Olay sonrası Taha Akgül ile iletişim kurduğunu ve İranlı yetkililerle irtibat sağladığını kaydeden Yüksel, "Bir barınağa gizlendik ve sabahı orada geçirdik. Büyükelçiliğimiz bizi aldı ve güvenli bir şekilde sınır kapısına ulaştık." dedi.

Savaşın Zorluğu ve Umut

Yüksel, savaş deneyiminin kendileri için zorlayıcı olduğunu vurgulayarak, "Allah kimseye savaş göstermesin. Sporcularımızın psikolojisi bozuldu, dinlenmelerine ihtiyaç var. Hayatımız boyunca yaşamadığımız bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Yüksel, savaşların sona ermesi temennisinde bulunarak, "İsrail'in insanlık dışı saldırıları yıllardır devam ediyor. Bir an önce savaşlar durur ve herkes barış içinde yaşar umudundayım." ifadelerini kullandı.

İran'da katıldıkları Uluslararası Tahti Turnuvası esnasında İsrail'in Şiraz kentine düzenlediği saldırıları görüntüleyen Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Atakan Yüksel, yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İran'da katıldıkları Uluslararası Tahti Turnuvası esnasında İsrail'in Şiraz kentine düzenlediği saldırıları görüntüleyen Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Atakan Yüksel, yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.