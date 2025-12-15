DOLAR
Güriş Holding'in Sahibi Kim? Ebru Eroğlu'nun Yeni Adresi ve Holdingin Faaliyetleri

Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun Güriş Holding'e katılması sonrası, 1958'de kurulan Yamantürk ailesi kontrollü Güriş'in sahibi ve faaliyetleri merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:24
Ebru Eroğlu Güriş Holding'e Katıldı: Gözler Köklü Kuruluşa Çevrildi

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki yeminleri ve attıkları sloganlar sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun yeni adresi belli oldu. Eroğlu'nun Türkiye'nin sanayi ve inşaat devlerinden Güriş Holding bünyesinde işe başlaması, kurumun kim tarafından yönetildiği ve hangi alanlarda faaliyet gösterdiği sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Güriş Holding'in Sahibi ve Yönetimi

Güriş Holding'in temelleri 1958 yılında merhum İdris Yamantürk tarafından atıldı. Şirket günümüzde Yamantürk Ailesi kontrolünde bir aile şirketi olarak faaliyet gösteriyor ve yönetim koltuğunda ikinci kuşak yer alıyor.

Şirketin üst yönetiminde öne çıkan isimler şunlardır:

Tevfik Yamantürk - Yönetim Kurulu Başkanı

Müşfik Hamdi Yamantürk - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Musa Yamantürk - Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye

Orhan Barut - Yönetim Kurulu Üyesi (Makina Yüksek Mühendisi)

Ramazan Kara - Yönetim Kurulu Üyesi

Tarık Aygün - Yönetim Kurulu Üyesi (İnşaat Mühendisi)

Derviş Koyuncu - Yönetim Kurulu Üyesi

Güriş Holding Ne İş Yapar?

Güriş Holding, yalnızca bir inşaat firması olmanın ötesinde; enerji, sanayi ve madencilik gibi stratejik sektörlerde de faaliyet gösteren, Türkiye altyapı tarihine iz bırakan bir mühendislik gücü olarak tanımlanıyor.

İnşaat ve Altyapı: Metro hatları, tüneller, otoyollar, limanlar ve baraj inşaatları gibi büyük ölçekli projeler holdingin lokomotif işlerindendir.

Yenilenebilir Enerji: Güriş, Türkiye'nin önemli rüzgar enerji santrallerinden (RES) ve jeotermal enerji santrallerinden (JES) bazılarına sahip olarak enerji üretiminde aktif rol oynuyor.

Endüstriyel Tesisler: Demir-çelik fabrikaları, boru hatları, su arıtma ve petrokimya tesisleri gibi ağır sanayi projelerinde yer alıyor.

Özellikle yap-işlet-devret modelleri ve devlet ihalelerindeki büyük ölçekli taahhüt işleriyle bilinen Güriş, hem yurt içinde hem de Orta Doğu, Rusya ve Balkanlar gibi yurt dışı pazarlarında faaliyet göstermektedir.

