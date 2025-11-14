Gürsel Tekin: 'Mühür Kimdeyse Süleyman O' — CHP İstanbul'da 'Çift Başlılık' Tartışması

Gürsel Tekin: 'Çift başlılık diye bir şey yok'

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada süreç ve yetki tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahkeme süreci ve il kongresi tartışmaları

Tekin, son 1 buçuk yıldır tartışma konusu olan İstanbul İl Kongresi ve delegelerle ilgili iddialara değinerek, davayı açanların 46 kişinin tamamının CHP üyesi ve delegeleri olduğunu söyledi. Tekin, davanın 15 ay sonra sonuçlandığını ve geçici kurul listelerinin parti içinden gelen güvenle oluşturulduğunu belirtti.

Tekin, süreçte yaşanan psikolojik baskılara dikkat çekerek, ilk günlerde sorunsuz ilerlediklerini, ancak sonrasında fikir ayrılıkları yaşandığını anlattı. 'Bıraksak mı, baroya mı geçelim' gibi seçeneklerin gündeme geldiğini ve bu nedenle vazgeçme şanslarının olmadığını ifade etti.

Yetki ve 'mühür' tartışması

Tekin, yetki ve makam tartışmalarına ilişkin olarak şunları söyledi: 'Çift başlılık diye bir şey yok. Kararı okuduğunuzda çok net olarak görebilirsiniz.' Tekin, karar defterinin kendilerinde olduğunu vurgulayarak, 'Mazbata Özgür Çelik’te ama mazbata ile karar alınmıyor. Karar defteri bizde. Mühür kimdeyse Süleyman odur' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu açıklamalarına da değinen Tekin, Yüksek Seçim Kurulu'nun bir mahkeme olmadığına dikkat çekti ve Sarıyer Seçim Kurulu'nun karar defterini kurula emanet ederek seçim yapılmasına izin verdiğini belirtti.

İl binasındaki olay ve soruşturma

CHP İl Binasında yaşanan dışkı olayına ilişkin Tekin, konunun şu anda soruşturma aşamasında olduğunu söyledi. Tekin, güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarıyla tespitin 'çok rahat' yapılacağını, ana kapıdan değil yangın merdiveni kapılarından giriş yapılmış olduğunu belirtti. Soruşturma tamamlandığında detaylı bilgi verileceğini ifade etti.

İlçe çalışmaları, parti içi ilişki ve MASAK tehdidi

Eski il başkanlığı dönemindeki çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Tekin, 2007 ile 2010 arasındaki dönemdeki faaliyetleriyle şimdi yaptıkları arasında süreklilik olduğunu vurguladı. İl ve ilçe çalışmalarının devam ettiğini, seçmen ve partililerin kendilerine herhangi bir tepki göstermediğini belirtti: 'Seçmenin, vatandaşın ve CHP’lilerin bize bir tepkisi söz konusu bile değil. Yanımızda olduklarını ifade ediyorlar.'

Tekin, MASAK raporu çıkması durumunda iki seçenekten bahsederek, kaygı varsa istifa edeceğini, kaygı yoksa MASAK’ı şikayet edeceğini söyledi.

Banka işlemleri ve suç duyurusu

Göreve başlamayla birlikte demirbaş ve araç gereçlerin teslim alınması gerektiğini hatırlatan Tekin, bankalara yazı yazdıklarını ve çoğunda 24 saat içinde sonuç aldıklarını bildirdi. Ancak bir bankada ısrarla 28 gün boyunca sonuç alınamadığını belirterek, 'Biz de banka hakkında suç duyurusunda bulunduk' dedi ve yargı sürecinin beklendiğini aktardı.

Öne çıkan ifadeler: 'Çift başlılık yok', 'Karar defteri bizde', 'Mühür kimdeyse Süleyman odur', 'Banka 28 gün sonuç vermedi, suç duyurusunda bulunduk.'

