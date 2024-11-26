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Gürz-27 Operasyonunda 231 Terör Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen 'Gürz-27' operasyonlarında 231 terör şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:08
Gürz-27 Operasyonunda 231 Terör Şüphelisi Yakalandı

Gürz-27 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik 'Gürz-27' operasyonlarında toplam 231 şüpheli yakalandığını duyurdu.

30 İl Kapsamında Operasyonlar

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yakalanan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Materyaller

Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün siyasi ve basın alanındaki yapılanmalarında faaliyet yürütmek, örgüte finans sağlamak ve sosyal medyada örgüt propagandası yapmak gibi suçlarla ilgili olarak savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyona katılan cumhuriyet başsavcılıkları ve polis ekiplerini tebrik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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