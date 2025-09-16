Guterres: BM Güvenlik Konseyi Bugünün Dünyasına Uymuyor — Reform Çağrısı

Guterres: BM Güvenlik Konseyi Bugünün Dünyasına Uymuyor

Genel Sekreter'den reform çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi reformunun 'son derece mantıklı bir şey' olduğuna inandığını açıkladı. Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Konseyin günümüz koşullarına uygun olmayan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, 'Öncelikle Güvenlik Konseyi reformunun son derece mantıklı bir şey olduğuna inanıyorum. Güvenlik Konseyi, günümüz dünyasına uymayan bir yapıya sahip. 1945'in dünyasına uyuyor ve bu sadece meşruiyet sorunu değil, aynı zamanda verimlilik sorunu da yaratıyor.' ifadelerini kullandı.

Guterres, özellikle büyük insan hakları ihlallerinin veya benzeri dramatik vakaların yaşandığı durumlarda Konseyin daimi üyelerinin veto hakkının sınırlandırılmasına yönelik önerilerin bulunduğunu belirtti ve bu önerileri ciddiye almanın üye devletlerin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Kendisinin sürekli olarak Güvenlik Konseyi reformundan söz eden ilk Genel Sekreter olduğunu söyleyen Guterres, 'Gerçek şu ki geçmişte tamamen tabu olan bu konu artık Genel Kurul tartışmalarının merkezinde.' dedi.

Güvenlik Konseyi, veto yetkisine sahip 5 daimi üye olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile her iki yılda bir seçilen 10 geçici ülkeyle toplam 15 üyeden oluşuyor. Konsey, BM sistemi içinde kararları ile yaptırım yetkisi bulunan tek organ olarak öne çıkıyor.