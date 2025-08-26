DOLAR
Guterres, BM'nin Yapay Zeka Yönetim Mekanizmalarını Memnuniyetle Karşıladı

Guterres, BM Genel Kurulu'nun iki yeni yapay zeka yönetim mekanizması kurma kararını memnuniyetle karşıladı; bilimsel panel adaylıkları ve diyalog takvimi duyuruldu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:30
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul'un BM bünyesinde iki yeni yapay zeka yönetim mekanizması kurulmasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladı.

Basın Açıklaması ve Değerlendirme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Genel Sekreterin tutumunu aktardı. Dujarric, "Genel Sekreter, BM bünyesinde yapay zekanın yönetimi konusunda uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla iki yeni mekanizma kurulması yönündeki Genel Kurul kararını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurulan Mekanizmaların Rolü

Genel Kurul kararıyla kurulan BM Bağımsız Uluslararası Yapay Zeka Bilimsel Paneli ve Yapay Zeka Yönetimi Küresel Diyaloğu, Dujarric tarafından yapay zekanın faydalarını kullanırken risklerini ele alma yönündeki küresel çabalarda önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Dujarric, Yapay Zeka Yönetimi Küresel Diyaloğunun BM bünyesinde devletlere ve paydaşlara yapay zekayla ilgili kritik konuları tartışmaları için kapsayıcı bir platform sağlayacağını belirtti.

Diğer yandan Uluslararası Yapay Zeka Bilimsel Panelinin, en son yapay zeka araştırmaları ile politika oluşturma arasında köprü işlevi göreceği; titiz ve bağımsız bilimsel değerlendirmeler sunarak uluslararası toplumun ortaya çıkan zorlukları öngörmesine ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olacağı vurgulandı.

Takvim ve Çağrı

Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in, panelin yıllık raporlarını sunacak Bilimsel Panel için adaylık başvurularını açıklayacağını ve bunun Temmuz 2026'da Cenevre ile 2027'de New Yorkta düzenlenecek Yapay Zeka Yönetimi Küresel Diyaloğu'nda gerçekleşeceğini bildirdi.

Basın toplantısında ayrıca, Genel Sekreter'in tüm paydaşları bu tarihi girişimi desteklemeye ve yapay zekanın tüm insanlığın ortak yararına hizmet ettiği bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunmaya çağırdığı kaydedildi.

