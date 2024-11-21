DOLAR
34,48 -0,04%
EURO
36,42 -0,23%
ALTIN
2.956,07 -0,72%
BITCOIN
3.367.807,21 -3,65%

Guterres, COP29'da İklim Hedefleri İçin Acil Adım Çağrısı Yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres, COP29'da iklim hedefleri için ortak adım atılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:44
Guterres, COP29'da İklim Hedefleri İçin Acil Adım Çağrısı Yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İklim Hedefleri İçin Kritik Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim hedefleri doğrultusunda tüm tarafları adım atmaya davet etti. Bakü’de düzenlenen BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında yaptığı basın açıklamasında, "İhtiyaçlar acil, kazanımlar büyük, zaman kısıtlı," ifadelerini kullandı.

Guterres, konuşmasına Brezilya’da yapılan G20 Zirvesi'nden döndüğünü belirterek, burada COP29'un gündeme alındığını aktardı. G20 liderlerine COP29'da "yeni ve iddialı" bir iklim finansmanı hedefinin güvence altına alınması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Konferansta ortak bir nokta üzerinde çalışıldığını söyleyen Guterres, "Bir anlaşmaya yönelik heves görüyorum. Öte yandan ciddi farklılıklar da mevcut," diye ekledi.

Başarısızlığın bir seçenek olmadığını vurgulayan Guterres, bunun hem yakın gelecekteki eylemleri hem de yeni bir iklim eylemi planının hazırlanmasını tehlikeye atacağını belirtti. Bakü'de yeni bir iklim finansmanı hedefine yönelik anlaşmanın gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Guterres, Paris İklim Anlaşması odaklı bir uluslararası işbirliğinin iklim hedefleri açısından "vazgeçilmez" olduğunu vurgulayarak, küresel ısınmayı ortalama 1,5 derece ile sınırlandırmanın önemine dikkat çekti.

Son olarak, iklim hedefleri doğrultusunda bütün tarafları adım atmaya çağıran Guterres, "İhtiyaçlar acil, kazanımlar büyük, zaman kısıtlı," diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı
2
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
3
UCM'den Netanyahu'nun Tarafsızlık Sorgulamasına Yanıt: Hakim Hohler Açıklık Getirdi
4
Narkoçelik-49 Operasyonu: 58 Şüpheli Yakalandı, 1.756 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Galant'a Tutuklama Emri
6
Hulusi Akar: İsrail, Türkiye için Büyük Bir Tehdit
7
12 Bin Polis Adayı İçin Ön Başvuru Süreci Başladı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar