Guterres, COP29'da İklim Hedefleri İçin Acil Adım Çağrısı Yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İklim Hedefleri İçin Kritik Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim hedefleri doğrultusunda tüm tarafları adım atmaya davet etti. Bakü’de düzenlenen BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında yaptığı basın açıklamasında, "İhtiyaçlar acil, kazanımlar büyük, zaman kısıtlı," ifadelerini kullandı.

Guterres, konuşmasına Brezilya’da yapılan G20 Zirvesi'nden döndüğünü belirterek, burada COP29'un gündeme alındığını aktardı. G20 liderlerine COP29'da "yeni ve iddialı" bir iklim finansmanı hedefinin güvence altına alınması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Konferansta ortak bir nokta üzerinde çalışıldığını söyleyen Guterres, "Bir anlaşmaya yönelik heves görüyorum. Öte yandan ciddi farklılıklar da mevcut," diye ekledi.

Başarısızlığın bir seçenek olmadığını vurgulayan Guterres, bunun hem yakın gelecekteki eylemleri hem de yeni bir iklim eylemi planının hazırlanmasını tehlikeye atacağını belirtti. Bakü'de yeni bir iklim finansmanı hedefine yönelik anlaşmanın gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Guterres, Paris İklim Anlaşması odaklı bir uluslararası işbirliğinin iklim hedefleri açısından "vazgeçilmez" olduğunu vurgulayarak, küresel ısınmayı ortalama 1,5 derece ile sınırlandırmanın önemine dikkat çekti.

Son olarak, iklim hedefleri doğrultusunda bütün tarafları adım atmaya çağıran Guterres, "İhtiyaçlar acil, kazanımlar büyük, zaman kısıtlı," diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.