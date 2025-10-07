Guterres: Gazze'de İkinci Yılda Çatışmalara Hemen Son Verilsin

BM'den acil çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıların ardından yaşananları "akılalmaz ölçekte bir insani felaket" olarak nitelendirerek, bölgede çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü aracılığıyla yayınlanan yazılı açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasını ve bölgede herkesin acısına son verilmesini istedi. Guterres açıklamasında şunları söyledi: "Bu, akılalmaz ölçekte bir insani felakettir. Gazze, İsrail ve bölgedeki çatışmalara hemen son verilsin. Sivillerin hayatları ve gelecekleriyle bedel ödemesi durdurulsun."

Ayrıca Guterres, iki yıllık travmanın ardından umudu seçmenin önemine vurgu yaparak, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son önerisi, bu trajik çatışmayı sona erdirmek için değerlendirilmesi gereken bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Guterres, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve barışın yolunu açmak için kalıcı bir ateşkes ve güvenilir bir siyasi sürecin şart olduğunu belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istedi.

Haberde ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi, 169 bin 679 kişi yaralandı.