Guterres: Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve Yeniden İnşa İçin Koşullar Gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve suçluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Guterres, ayrıca yeniden inşa için gerekli koşulların oluşturulması hususunda üye ülkelerden destek talep etti.

BMGK'de düzenlenen üst düzey oturumda konuşan Guterres, Orta Doğu'nun derin bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirtirken, "Bölge belirsizliklerle dolu ama aynı zamanda büyük fırsatlar da barındırıyor. Bu çalkantılı dönemden barış, onur ve umut dolu bir geleceğe çıkmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Lübnan İçin Umut Verici Mesajlar

Guterres, Lübnan'daki durumu değerlendirerek, "Lübnan'da yeni bir şafak doğuyor" dedi. Ülkenin güvenliği için tüm vatandaşları temsil eden bir düzenin oluşmasını umduğunu ifade etti. Ateşkesin kırılgan olduğunu kabul eden Guterres, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) bu süreçteki önemine de dikkat çekti.

Gazze'de Ateşkes ve Esirlerin Serbest Bırakılması

Gazze'de sağlanan ateşkese değinen Guterres, bunun uzun zamandır beklenen bir rahatlama sağladığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Gazze’ye 630'dan fazla insani yardım tırının ulaştığını bildiren Guterres, tarafların anlaşmaya uyması gerektiğini vurguladı. "Tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmalıdır," dedi.

Gazze'deki ateşkesin dört farklı etkisi olmasını beklediklerini ifade eden Guterres, bu etkileri şu şekilde sıraladı: BM kuruluşlarının insani müdahale faaliyetlerinin engellenmeden sürdürülmesi, yardımların güvenli bir ortamda ulaşması, kamu düzeninin yeniden sağlanması ve sivillerin güvenli bir şekilde dönüşü için gerekli düzenlemelerin yapılması.

Batı Şeria ve Suriye Üzerine Uyarılar

Guterres, Batı Şeria'daki durumu da ele aldı. İlgili yetkililerin ilhak beyanlarını hatırlatarak, "Böyle bir girişim uluslararası hukukun ihlali olacaktır," uyarısında bulundu. Orta Doğu'da istikrar için iki devletli çözümün sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Guterres, "Suriye halkı için umut doğdu, ama kaosa dönüşüm engellenmeli," dedi. Suriye’ye yönelik yaptırımların artırılması gerektiğine işaret eden Guterres, kapsayıcı bir siyasi geçişin önemi vurguladı. Son olarak, "Tüm Orta Doğu halklara daha fazla adalet, onur, insan hakları ve barış sağlanacağı bir dönüşüm sürecine ihtiyaç duymaktadır," diyerek konuşmasını sonlandırdı.