Guterres, Gazze'deki BM Tesisine Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Soruşturma Talep Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan BM Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait misafirhaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı ve kapsamlı bir soruşturma talep etti.

BM Sözcülük Ofisi'nden gelen yazılı açıklamaya göre, Guterres, saldırıda hayatını kaybeden UNOPS'un 1 personeli için derin üzüntü duyduğunu ve 5 personelin ağır yaralanmasının kendisini endişelendirdiğini belirtti.

Açıklamada, BM tesislerinin tüm taraflarca bilindiği ve uluslararası hukuk gereğince korunması gerektiği vurgulandı. Guterres, BM personeline yönelik her türlü saldırıyı kınadığını ifade ederek, soruşturma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze’de hayatını kaybeden BM personelinin sayısının en az 280 olduğu bildirilmiştir. Söz konusu saldırı, Gazze'de dün gece yüzlerce kişinin ölümüne yol açan olayların ardından gerçekleşti.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, UNOPS’a ait iki misafirhanede meydana gelen patlamaların kesin nedenini belirlemeye çalıştıklarını aktardı. Saldırının kaynağının tespit edilmesi için soruşturma sürecinin devam ettiğini ifade eden Haq, bu tesislerin konumlarının daha önce İsrailli yetkililere açıkça bildirildiğini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki BM’ye ait merkezi bombaladığı belirtildi. Yaşanan bu saldırıda, 1 yabancı çalışanın öldüğü ve 5 kişinin ağır yaralandığı bilgisi verildi.