Guterres: Gazze'deki dehşet üçüncü yıla yaklaşıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki dehşetin üçüncü yıl eşiğine geldiğini ve bunun temel insanlığa meydan okuyan kararların sonucu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:18
BM Genel Sekreteri'nden ağır uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı açıklamada durumu sert ifadelerle değerlendirdi. Guterres, "Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu" sözleriyle endişesini dile getirdi.

Açıklama, bölgedeki insani trajedinin büyüklüğüne dikkat çekerken Guterres'in tanımı, yaşananları temel insanlık değerlerine doğrudan meydan okuyan kararların sonucu olarak nitelendiriyor. Bu vurgu, yaşananların sorumluluk ve hesap verebilirlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor.

BM Genel Sekreteri'nin sözleri, uluslararası kamuoyunda ve politika yapıcılar nezdinde konunun aciliyetini vurgulayan bir çağrı niteliği taşıyor. Guterres'in ifadeleri, insani yardım, hukukun üstünlüğü ve diplomasi alanlarında atılması gereken adımlara dair tartışmaları artıracak nitelikte.

Gazzedeki durumun üçüncü yıla yaklaşması uyarısı, bölgedeki insani koşullar ve küresel sorumluluk konularında yeni bir odaklanma gerektiriyor.

