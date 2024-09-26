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Guterres: Gazze'deki Durum Cehennemden Farksız

Antonio Guterres, Gazze'deki şartların her geçen gün kötüleştiğini belirterek, UNRWA'nın misyonuna olan ihtiyacın altını çizdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:03
Guterres: Gazze'deki Durum Cehennemden Farksız

Guterres: Gazze'deki Durum Cehennemden Farksız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı korkunç durumu 'her gün daha da kötüleşen bir cehenneme' benzetti.

Gazze'deki Çaresizlik

Guterres, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'deki insan kıyımından söz etti. '7 Ekim'deki dehşetten sadece birkaç gün önce Filistinlilerin durumunu anlattım' diyen Guterres, bunun üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini belirtti.

Hayal Kırıklığı ve Tehdit

Guterres, konuşmasına devam ederek, 'Birleşmiş Milletler, bizi cennete götürmek için değil, cehennemden kurtarmak için kuruldu. Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar, her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar' ifadesini kullandı.

İnsan Kayıpları ve UNRWA'nın Rolü

İsrail saldırılarının sonucu olarak Gazze'de 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, 90 binden fazla insanın yaralandığını belirten Guterres, 2 milyon Filistinlinin şu anda Şanghay Uluslararası Havaalanı büyüklüğündeki bir alana sıkıştığını dile getirdi. Guterres, gelecekte durumun daha da kötüleşeceğinin 'kesin' olduğunu vurguladı ve 'Bu cehennem manzarasında bir umut karakolu varsa o da UNRWA'dır' dedi.

UNRWA'ya Alternatif Yok

Guterres, İsrail'in UNRWA'yı Doğu Kudüs'teki merkezinden çıkarmak için gerçekleştirdiği girişimlere dikkat çekti. 'UNRWA'ya alternatif yok. Şimdi, Ajansın hayati misyonuna destek vermek için her cepheden çalışmak önemli' şeklinde uyarıda bulundu.

Bağışçılar ve İşbirliği

Ayrıca, UNRWA bağışçılarının askıya aldıkları fonları yeniden serbest bıraktığına işaret eden Guterres, 123 ülkenin Ajansa yönelik ortak taahhütler bildirgesi imzaladığını ifade etti. Bu durum, UNRWA'nın Batı Şeria ve bölgedeki rolünün hayati önem taşıdığına dair fikir birliğini göstermektedir.

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