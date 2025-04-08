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Guterres: Gazze Siviller İçin Ölüm Tarlasına Dönüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'nin acımasız durumunu vurgulayarak sivillerin sürekli bir ölüm döngüsünde olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:15
Guterres: Gazze Siviller İçin Ölüm Tarlasına Dönüştü

BM Genel Sekreteri António Guterres, Gazze'nin son durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Guterres, "Gazze bir ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz bir ölüm döngüsünün içinde" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, bölgedeki artan şiddet olayları ve sivil kayıplarına dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Guterres, uluslararası toplumun bu krize acil müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede yaşanan insani kriz giderek derinleşirken, BM Genel Sekreteri, özellikle sivil halkın korunması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Gazze'deki durumu 'korkunç' olarak nitelendiren Guterres, dünya ülkelerinin, insani yardım ulaştırma konusunda adım atmasını istedi.

Guterres’in açıklamaları, dünya genelindeki insani haklar savunucuları ve devletler tarafından yankı buldu. Bu konudaki duyarsızlık, pek çok sivilin geleceğini tehdit ediyor.

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