Guterres'ten Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'de başlattığı yeni saldırılar karşısında derin bir üzüntü ve şok içinde olduğunu belirtti. Guterres, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) zirvesinin girişinde yaptığı açıklamada, Gazze'nin tüm bölgelerine insani erişim için ateşkese saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, Gazze'deki durumu değerlendirerek, "Üzgünüm ve şoktayım çünkü Gazze'de yıkım geri döndü. Filistin halkı zaten çok fazla acı çekti. Bu nedenle Gazze'nin tüm bölgelerine insani erişim için ateşkese saygı gösterilmesi çağrımı yineliyorum" dedi.

Ayrıca, Guterres, esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğinin altını çizerek, "Orta Doğu'ya barışı getirmenin tek yolunun, İsrail devletiyle yan yana bir Filistin devletinin olması olduğu bilinciyle, bu kapının açık tutulması kesinlikle şarttır" ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırılara yeniden başladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştır.