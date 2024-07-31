Guterres'ten Orta Doğu Uyarısı

BM Genel Sekreteri'nden Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, son günlerde Beyrut ve Tahran'da gerçekleşen saldırıların ardından gerginleşen Orta Doğu durumuna dikkat çekti. Guterres, tüm taraflara ve uluslararası topluma, bölgeyi savaşa sürükleyebilecek eylemlerden kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu.

Gerginliklerin Artışı

Guterres, yaşanan olayların Orta Doğu'daki huzuru tehdit ettiğini belirterek, uluslararası toplumun bu durum karşısında sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi. Genel Sekreter, barış ve istikrar için uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Sonuç olarak:

Bölgedeki gerilimlerin düşürülmesi ve diyalog yoluyla çözüm arayışlarının artırılması gerektiği vurgulandı.