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Güvenli Kırtasiye Ürünleri Seçimi İçin Uzman Tavsiyeleri

Ebeveynler için sağlıklı kırtasiye ürünleri seçimi üzerine önemli öneriler. Doç. Dr. Müge Ensari Özay'dan dikkat edilmesi gerekenler.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:02
Güvenli Kırtasiye Ürünleri Seçimi İçin Uzman Tavsiyeleri

Uzmanından Velilere Kırtasiye Ürünü Seçiminde Öneriler

Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, velilerin çocukları için güvenli ve sağlıklı kırtasiye ürünleri seçme konusu gündeme geliyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususları paylaştı.

Doğal ve Organik Ürünler Tercih Edilmeli

Doç. Dr. Özay, "Ebeveynlerin, kırtasiye ürünleri seçiminde mümkün olduğunca doğal ve organik ürünleri tercih etmeleri gerekiyor. Ürünlerin sertifikasyonlarına dikkat edilmesi de büyük bir öneme sahip,” dedi.

Zararlı Kimyasalların Kontrolü

Uzman, etiketlerdeki içindekiler kısmının kontrol edilmesinin şart olduğuna dikkat çekerek, "Zararlı kimyasallar içermeyen ürünler tercih edilmelidir,” ifadelerini kullandı.

Kimyasal Maddelere Dikkat

Kırtasiye ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bazı kimyasal maddelerin çocuk sağlığına olumsuz etki yapabileceğini vurgulayan Özay, bunun en önemli örnekleri arasında ftalatlar ve azo boyar maddelerin bulunduğunu belirtti. Bu maddelerin sağlığı tehdit eden potansiyelleri olduğuna dikkat çekti.

Güvenilir Üreticiler ile Sertifikalar

Güvenli kırtasiye ürünü seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta, ürünlerin güvenilir firmalardan alınması gerektiği. ASTM (American Society for Testing and Materials) ve EN 71 (Avrupa Oyuncak Güvenlik Standardı) gibi uluslararası sertifika standartlarına sahip ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.”

Küçük Yaş Grubundaki Çocuklar İçin Öneriler

Özay, küçük yaş grubundaki çocuklar için sağlığa zararlı olabilecek ürünlerden kaçınmanın önemini vurguladı: "Çocuklara, kullandıkları malzemeleri ağızlarına sokmamaları ve bu ürünlerle temastan kaçınmaları gerektiğini öğretmeliyiz. Ayrıca, boyasız kurşun kalemler ve tepesinde silgi bulunmayan kalemler tercih edilmeli,” dedi.

Sağlıklı Alternatiflere Yönelin

Doç. Dr. Özay, sağlıklı kırtasiye ürünleri tercih eden aileler için çeşitli alternatiflerin mevcut olduğuna da değinerek, "Mümkün olduğunca doğal ve organik ürünleri tercih etmeleri, zararlı kimyasallar içermeyen ve sertifikalı ürünler seçmeleri önemlidir,” şeklinde konuştu.

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