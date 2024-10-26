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Güvenlik-İş Genel Başkanı'ndan Özel Güvenlik Görevlilerine Destek

Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerine yönelik art niyetli paylaşımları eleştirerek, cesaret örneği gösteren görevlerine sahip çıktı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:53
Güvenlik-İş Genel Başkanı'ndan Özel Güvenlik Görevlilerine Destek

Güvenlik-İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı'dan Açıklama

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan itibarsızlaştırıcı paylaşımların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çağırıcı, bu tür paylaşımların hem üzücü hem de yaralayıcı olduğunu belirtti.

370 Bin Özel Güvenlik Görevlisi

Yazılı bir açıklama yapan Çağırıcı, Türkiye genelinde 370 bin özel güvenlik görevlisinin çeşitli sektörlerde aktif olarak görev yaptığını duyurdu. Bu kapsamda, güvenlik görevlerinin önemi ve zor şartlar altında gösterilen özveri de vurgulandı.

Kahraman Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan

Çağırıcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik yapılan terör saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ı anarak, onun cesareti sayesinde daha fazla can kaybının yaşanmadığını belirtti. Erdoğan’ın, yaralı olmasına rağmen cesurca mücadele ederek otomatik silahla teröriste karşı koyduğunu hatırlattı.

Devlet ve Millete Hizmet Sürekli Devam Edecek

Özel güvenlik görevlilerinin hayatın her alanında devletin ve milletin emrinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen Çağırıcı, sosyal medya üzerinden yapılan olumsuz yorumların haksızlık olduğuna dikkat çekti. Çağırıcı, ayrıca, şehit olan tüm özel güvenlik görevlilerini rahmetle andı ve yaralanan gazilere acil şifalar diledi.

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