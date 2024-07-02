Güvercinlik Koyu'ndaki 20 yıllık değişim! Doğal güzelliğin yerini beton aldı...

Güvercinlik Koyu, Bodrum'un en güzel doğa harikalarından biriyken, son yirmi yılda meydana gelen hızlı ve kontrolsüz yapılaşma nedeniyle büyük bir dönüşüm geçirdi. Uydu görüntüleri, bu değişimin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bodrum, dünya çapında ilgi çeken turizm merkezlerinden biri olarak bilinirken, Güvercinlik Koyu da bu ünü hak eden doğal güzelliklerden biriydi. Ancak, yıllar içerisinde bölgedeki yangınlar ve ardından gelen otel inşaatları, doğal alanların hızla yok olmasına neden oldu. Bu yangınların ardından, yanan bölgeler imara açılarak yerlerini betona bıraktı.



Bir zamanlar yemyeşil ormanları ve berrak deniziyle bilinen koy, bugün betona teslim olmuş durumda. Bu dramatik değişim, bölge halkı ve çevreciler tarafından endişeyle izleniyor.