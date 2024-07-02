Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güvercinlik Koyu'ndaki 20 yıllık değişim! Doğal güzelliğin yerini beton aldı...

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik Koyu'nun son yirmi yıldaki dramatik değişimi uydu görüntülerine yansıdı. Bölgedeki yapılaşmanın ve plansız kentleşmenin doğal güzelliği nasıl tahrip ettiği net bir şekilde görüldü.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:28
Güvercinlik Koyu'ndaki 20 yıllık değişim! Doğal güzelliğin yerini beton aldı...

Güvercinlik Koyu, Bodrum'un en güzel doğa harikalarından biriyken, son yirmi yılda meydana gelen hızlı ve kontrolsüz yapılaşma nedeniyle büyük bir dönüşüm geçirdi. Uydu görüntüleri, bu değişimin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bodrum, dünya çapında ilgi çeken turizm merkezlerinden biri olarak bilinirken, Güvercinlik Koyu da bu ünü hak eden doğal güzelliklerden biriydi. Ancak, yıllar içerisinde bölgedeki yangınlar ve ardından gelen otel inşaatları, doğal alanların hızla yok olmasına neden oldu. Bu yangınların ardından, yanan bölgeler imara açılarak yerlerini betona bıraktı.

Bir zamanlar yemyeşil ormanları ve berrak deniziyle bilinen koy, bugün betona teslim olmuş durumda. Bu dramatik değişim, bölge halkı ve çevreciler tarafından endişeyle izleniyor. 

İLGİLİ HABERLER

Bütçesi kısıtlı olanlara en ucuz sıfır otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Sıfır otomobilde büyük fırsat! Vadeler uzatıldı: Taşıt kredisi çekmek isteyenlere müjde

En düşük emekli aylığında yeni rakam! SSK, Bağkur emeklileri dört gözle bekliyordu

SSK, Bağkur emeklisi başvuruyu kaçırmasın! Tamı tamına 10.000 TL maaşa ek ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Bütçesi kısıtlı olanlara en ucuz sıfır otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Kelle paça sevmeyen bundan içsin! Hem tadı güzel hem de şifa dağıtıyor

Toyota indirimin kralını yaptı! Sıfır otomobilde 213 bin TL'lik büyük indirim bayram ettirecek!

Çalışanlara bu aya özel 26.000 TL ikramiye gibi ödeme! Başvuru yok, anında IBAN'a yatırılacak

Akaryakıt fiyatları tırmanışa geçti! Benzin ve motorinde yeni pompa fiyatı yok artık dedirtecek

En düşük emekli aylığında yeni rakam! SSK, Bağkur emeklileri dört gözle bekliyordu

Emekliliği yıllarca beklemeyin! 3600-4570 günle emeklilik şartları değişti

SSK, Bağkur emeklisi başvuruyu kaçırmasın! Tamı tamına 10.000 TL maaşa ek ödenecek

Kıyıda köşede 100 bin TL'si olanlar dikkat! Aylık 5000 TL'ye kadar para hesaplara yatıyor

Sıfır otomobilde büyük fırsat! Vadeler uzatıldı: Taşıt kredisi çekmek isteyenlere müjde

Hiç evi olmayana TOKİ piyangosu çıktı! O illerde kiradan ucuz taksitle ev sahibi olabilirsiniz!

4A 4B emeklisine kötü haber ulaştı! e-Devlet'ten hemen bakın: Maaşı bu miktarın altında olan yandı