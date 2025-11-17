Güzelyurt'ta Sonbahar Kartpostalı: Manisalılar Parklarda

Güzelyurt'ta Sonbahar Kartpostalı

Parklar sarı ve kızıl tonlarla renklenirken vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Manisalılar, güneşli havayı fırsat bilerek Güzelyurt Mahallesindeki parklarda sonbaharın oluşturduğu kartpostallık manzaralar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Mahallede çınar ağaçlarından dökülen sarı ve kızıl tonlardaki yapraklar, parklarda adeta birer kartpostal görüntüsü oluşturdu ve alanlar büyük ilgi gördü.

Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde güzel havayı değerlendiren vatandaşlar, park yollarında hem spor yaptı hem de sonbaharın huzur veren atmosferinin tadını çıkardı.

Yurt genelinde etkisini artıran sonbahar mevsimi, şehir içi ve doğal alanlarda eşsiz görüntüler ortaya koyarken Güzelyurt Mahallesi de bu görsel zenginlikten payını aldı.

