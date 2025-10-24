Güzyurdu'nda Öğrencilerin Bayrak ve Vatan Sevgisi Yürekleri Isıttı

Okul ve taşıma sistemi

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, devlet ve hayırsever iş birliğiyle Güzyurdu Mahallesi'nde inşa edilen okula, 12 kırsal mahalleden öğrenciler taşımalı sistemle getiriliyor. Okulda toplam 135 öğrenci eğitim görüyor ve öğretmenlerin düzenlediği etkinliklerle öğrenme destekleniyor.

Çocukların içten sözleri yürekleri ısıttı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde okul müdürü Mithat İlhan'ın öğrencileriyle yaptığı sohbetler yer alıyor. İlhan'ın "bayrak nedir, bayrağı en çok ne için seviyorsun" sorusuna, 3. sınıf öğrencisi Münir Doğan Eğinli şu yanıtı veriyor: "Malatya'da deprem olmuştu biz evden çıkarken bayraklı battaniyemiz var, onu aldık ve sarıldık. Bayrak olmasa donmuştuk hocam."

2. sınıf öğrencisi Sara Ece İlhan ise, "Hocam siz diyorsunuz ya 'bayrak vatanımızdır, bayrak namusumuzdur' diye ben de öyle diyorum." dedi. Bir diğer 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman İlhan ise, "Şunun güzelliğine bir baksanıza hocam. Ben futbolcu olacağım, sırtıma bayrağımı asacağım." ifadelerini kullandı.

Müdürün vatan ve bayrak vurgusu

Okul müdürü Mithat İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada okulun çocuklar için sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir aile, bir yuva olduğunu söyledi. İlhan, öğrencilerin dersleri daha iyi anlaması için manevi değerleri de öğretmeye çalıştıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Okullar aslında sadece matematik, Türkçe, fen öğretilmek için değildir. Çocuklarımıza ahlak, vatan sevgisi, bayrak sevgisi bunları da öğretmemiz lazım. Aslında ön planda olanlar bunlardır. Biz hep şunu dedik, okuyup öğretmen de olsa hakim de olsa savcı da olsa bayrağını sevmeli. Çiftçi dahi, kamyon şoförü de olsa kamyonun arkasında bayrağı olmalı. Çiftliğinin önünde veya evinin önünde Türk bayrağı dalgalanmalı. Bunun kıymetini, bunun manasını bilmeli. Çünkü vatan olmadan, bayrak olmadan hiçbir şey olmaz. Vatanı olmayanın ne dini, ne ailesi, ne de başka bir şeyi olur. Bir bayrak töreni ya da bir yerde büyük bir bayrak varsa oraya gidiyoruz, şehitlik ziyareti yapıyoruz. Vatanla, bayrakla ilgili ne gibi çalışmalar varsa onları bire bir yapıp çocukların bire bir öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

Öğrencilerin duyguları

Öğrenciler de duygularını paylaştı. Abdurrahman İlhan vatanını, bayrağını, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini, öğrendiklerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Eyüp Ekici ise, "Gezilere gittiğimiz için, ziyaretler yaptığımız için vatan sevgisini daha iyi anlıyoruz. Vatan olmazsa millet olmaz." dedi.

