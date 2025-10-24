Güzyurdu'nda Öğrencilerin Bayrak ve Vatan Sevgisi Yürekleri Isıttı

Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlkokulu'nda eğitim gören 135 öğrenci, 6 Şubat 2023 sonrası inşa edilen okulda vatan ve bayrak sevgisini uygulamalı öğreniyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 11:50
Güzyurdu'nda Öğrencilerin Bayrak ve Vatan Sevgisi Yürekleri Isıttı

Güzyurdu'nda Öğrencilerin Bayrak ve Vatan Sevgisi Yürekleri Isıttı

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlkokulu öğrencilerinin Türk bayrağı ve vatan sevgisine ilişkin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Okul, hem eğitim hem de manevi değerlerin aşılandığı bir yuva olarak dikkat çekiyor.

Okul ve taşıma sistemi

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, devlet ve hayırsever iş birliğiyle Güzyurdu Mahallesi'nde inşa edilen okula, 12 kırsal mahalleden öğrenciler taşımalı sistemle getiriliyor. Okulda toplam 135 öğrenci eğitim görüyor ve öğretmenlerin düzenlediği etkinliklerle öğrenme destekleniyor.

Çocukların içten sözleri yürekleri ısıttı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde okul müdürü Mithat İlhan'ın öğrencileriyle yaptığı sohbetler yer alıyor. İlhan'ın "bayrak nedir, bayrağı en çok ne için seviyorsun" sorusuna, 3. sınıf öğrencisi Münir Doğan Eğinli şu yanıtı veriyor: "Malatya'da deprem olmuştu biz evden çıkarken bayraklı battaniyemiz var, onu aldık ve sarıldık. Bayrak olmasa donmuştuk hocam."

2. sınıf öğrencisi Sara Ece İlhan ise, "Hocam siz diyorsunuz ya 'bayrak vatanımızdır, bayrak namusumuzdur' diye ben de öyle diyorum." dedi. Bir diğer 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman İlhan ise, "Şunun güzelliğine bir baksanıza hocam. Ben futbolcu olacağım, sırtıma bayrağımı asacağım." ifadelerini kullandı.

Müdürün vatan ve bayrak vurgusu

Okul müdürü Mithat İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada okulun çocuklar için sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir aile, bir yuva olduğunu söyledi. İlhan, öğrencilerin dersleri daha iyi anlaması için manevi değerleri de öğretmeye çalıştıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Okullar aslında sadece matematik, Türkçe, fen öğretilmek için değildir. Çocuklarımıza ahlak, vatan sevgisi, bayrak sevgisi bunları da öğretmemiz lazım. Aslında ön planda olanlar bunlardır. Biz hep şunu dedik, okuyup öğretmen de olsa hakim de olsa savcı da olsa bayrağını sevmeli. Çiftçi dahi, kamyon şoförü de olsa kamyonun arkasında bayrağı olmalı. Çiftliğinin önünde veya evinin önünde Türk bayrağı dalgalanmalı. Bunun kıymetini, bunun manasını bilmeli. Çünkü vatan olmadan, bayrak olmadan hiçbir şey olmaz. Vatanı olmayanın ne dini, ne ailesi, ne de başka bir şeyi olur. Bir bayrak töreni ya da bir yerde büyük bir bayrak varsa oraya gidiyoruz, şehitlik ziyareti yapıyoruz. Vatanla, bayrakla ilgili ne gibi çalışmalar varsa onları bire bir yapıp çocukların bire bir öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

Öğrencilerin duyguları

Öğrenciler de duygularını paylaştı. Abdurrahman İlhan vatanını, bayrağını, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini, öğrendiklerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Eyüp Ekici ise, "Gezilere gittiğimiz için, ziyaretler yaptığımız için vatan sevgisini daha iyi anlıyoruz. Vatan olmazsa millet olmaz." dedi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara...

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara, vatan ve bayrak sevgisi uygulamalı olarak veriliyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor
2
Hatay'da 2 Eve Giren Yılanlar İtfaiye Tarafından Yakalandı
3
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
5
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı
6
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı
7
Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor