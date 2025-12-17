H3N2 Uyarısı: 2026 Mart Ayına Dikkat

Son dönemde yayılmaya başlayan H3N2 gribi, uzmanların yeni bir salgın dalgası uyarısını beraberinde getirdi. Avustralya'da başlayıp İngiltere ve İspanya'da hastaneleri dolduran H3N2 vakaları, ülkemizde de görülmeye başladı.

Gelişmeler ve uzman değerlendirmesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, basın açıklamasında salgının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahin, mutasyona uğramış virüsün kıtalar arası hızla yayıldığını ve küresel dengeleri etkilediğini belirtti.

Avustralya kaynaklı bu suşun ardından vakaların İngiltere ve İspanya'da hastaneleri zorladığı; şimdi ise Türkiye'de de vakaların artmaya başladığı vurgulandı.

Virüsün özellikleri ve belirtiler

Doç. Dr. Şahin, H3N2 için şu ifadeleri kullandı: "Bu virüs, bildiğimiz influenza. İnfluenza, yani grip yapan virüslerin temel karakterlerinden biride sürekli mutasyona uğramaları. Bu değişimler eğer anlamlı olursa o zaman ya bulaşıcılıkları ya da ağır ölüm yapıcı etkileri değişiyor. Şu anki virüs daha bulaşıcı. Avustralya’dan ülkemize doğru yavaşça giriyor. Bu açıdan dikkatli olmamız lazım. Yüksek ateş veya şiddetli halsizliğe ek olarak kuru öksürüğünüz, bulantı, kusmanız, baş ağrınız varsa zaten gripsiniz demektir. Semptomlar değişmiyor, sadece bulaşıcılığı artıyor."

Korunma önerileri

Kış koşullarında virüslerin daha kolay yayıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Şahin, halkı şu önlemlere uymaya çağırdı: "Soğuk hava, nemli hava virüsün yaşam şartlarını kolaylaştırıyor. H3N2 dediğimiz influenzanın yeni gelen mutajen suş daha bulaşıcı. Hasta kişinin çıkartılarından uzak durmalıyız. 1 metre mesafe olacak, hasta kişiler de maskesini takacak."

2026 Mart uyarısı

Şahin, influenzanın yaklaşık her 4 yılda bir anlamlı değişim geçirdiğini ve koronavirüslerin de benzer dönemlerde salgın yapabildiğini hatırlatarak, özellikle tarihsel sürece dikkat çekti: "5 sene önce kovid salgını yaşadık. En son omicron suşu vardı. 2022 yılının Ocak ayından sonra vaka sayıları 100-120 binlere tırmandı ve koronavirüs insana evrimleşti. Bir nevi artık kovid gripleşti. Bu tip insana evrimleşmiş koronavirüsler 4 yılda 1 salgın yapar. 2022 Mart ayında son görülen vakalar mevcuttu. 4 yıl geçti, 2026 Mart ayına geliyoruz. Bir yanda mutajen influenza, bir yanda da insana evrimleşmiş koronavirüslerin tipik salgınlarının zamanına giriyoruz. İnsanları dikkatli olmaya çağırıyorum."

Uzmanlar, semptom gösteren kişilerin erken başvuru ve izolasyon tedbirlerine uymasının, toplumsal yayılımı sınırlamada kritik olduğunu vurguluyor.

