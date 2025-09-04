Haaretz: İsrail Ordusu, Gazze'de 200 Bin Filistinlinin Sürgünü Reddedeceğini Öngörüyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze kentini işgal etse bile 200 bin Filistinlinin sürgünü reddedeceğini öngörüyor.

İşgal Planı ve Sürgün Öngörüsü

Haberde, kent merkezine yönelik işgal planı kapsamında 1 milyon Filistinlinin bölgeden sürülmesinin hedeflendiği, ancak ordunun bu plan çerçevesinde kent nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen 200 bin kişinin hayatları tehlikede olsa dahi evlerini terk etmeyeceğini varsaydığı belirtildi.

Cephedeki Durum ve Tahliye Girişimleri

İsrail ordusunun Gazze kentinin dış mahallelerine yönelik yoğun kara ve hava saldırıları sürüyor. Habere göre bugüne kadar yaklaşık 70 bin Filistinli kentten sürgün edildi. Kent merkezine ve kalabalık mahallelere henüz geniş çaplı işgal saldırıları düzenlenmezken, birliklerin ilerleyiş hızının Filistinlilerin bölgeden sürülmesine bağlı olduğu iddia ediliyor.

Haberde ayrıca birliklerin tahliyeyi hızlandırmak amacıyla bazı bölgelere top atışları yaptığı kaydedildi.

Yedek Askerler ve Ekipman Eksikliği

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında Salı günü 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına alma süreci başlattığı, fakat katılım oranlarında sıkıntı yaşandığı bildirildi. Ordu, işgal sonrası silah altına alınan yedek askerlerin sayılarını paylaşmaktan kaçınıyor.

Komuta kademesinin askere alımlarda zorluklar yaşandığının farkında olduğu belirtilirken, ordunun silah altına alınacak yedek askerlerin büyük bölümünü Batı Şeria ve ülkenin kuzeyindeki düzenli kuvvetlerin yerine kaydırmayı planladığı, ancak en az 3 tugayın Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca ordunun buldozer sıkıntısı yaşadığı vurgulandı. 7 Ekim 2023'te envanterde yaklaşık 200 buldozer bulunduğu, bunların yarısının saldırılarda hasar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı aktarıldı. Söz konusu tarihten sonra toplam 165 ek buldozer satın alındığı, ancak bunlardan şu ana kadar yalnızca 65'inin orduya teslim edildiği belirtildi.

Güvenlik Kabinesi Kararı ve Tarihsel Bağlam

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihsel bağlamda, İsrail'in 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tuttuğu; bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgenin 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunduğu hatırlatıldı.