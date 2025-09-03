Haaretz: Komutan 7 Ekim İstihbaratına Rağmen Gazze Sınırında Tedbir Almadı

Haaretz gazetesinin ulaştığı İsrail ordusunun 7 Ekim soruşturması, Gazze sınırındaki Nova Müzik Festivali sorumlusu olan üst düzey bir komutanın ön istihbarata rağmen gerekli önlemleri almadığını ortaya koydu.

Soruşturmanın öne çıkan bulguları

Soruşturmaya göre Gazze Tümeni Kuzey Tugayı Komutanı Yarbay Haim Cohen, festival alanına yalnızca bir saat kala bölgeye geldi ancak aldığı ön istihbarata rağmen güvenlik tedbirlerini artırmadı. Festivale güvenlik sağlayan personelin sayısının 50 polis olduğu tespit edildi.

İfade kayıtlarında Cohen'in, saldırı öncesi kendisine ulaşan istihbaratın içeriğini tam olarak açıklamadığı; festivalin iptalini gerektirecek bir bilgiye sahip olmadığını öne sürdüğü belirtildi.

Cohen'in hareketleri ve zamanlama

Habere göre Yarbay Cohen, ülkenin kuzeyindeki Tiberya'daki evinden nedeni belirsiz şekilde 03.13'te yola çıkarak Nova Müzik Festivali alanına doğru gitmeye karar verdi. O sabah 04.00'te Şin-Bet, askeri istihbarat ve Genelkurmay arasında, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi liderliğinde brifing yapıldığı ve Güney Komutanlığı komutanının da toplantıya katıldığı aktarıldı.

Cohen, yolculuk sırasında güncel durum hakkında bilgilendirildi ve yaklaşık iki saatlik yolculuğun ardından sabah 05.30'da festival alanına ulaştığını bildirdi. Soruşturmada, Cohen'in alandaki askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler sırasında 4 binden fazla katılımcıyı ve mevcut güvenlik tedbirlerini ilk elden gözlemlediği kaydedildi.

Soruşturma değerlendirmesi

Soruşturma raporu, festival alanının kalabalık büyüklüğü, zamanlama ve hassas konumu göz önüne alındığında Yarbay Cohen'in bölgeye askeri güç görevlendirmemesinin yanlış bir karar olduğunu belirtiyor. Ayrıca Cohen'in 7 Ekim öncesi yaptığı brifinglerde festivalden bahsetmediği de kayıt altına alındı.

Haaretz'in ulaştığı bu soruşturma bulguları, 7 Ekim 2023'te yaşanan sürpriz saldırıyla ilgili askeri yönetimin almış olduğu kararlar ve sorumluluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.