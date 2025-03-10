Haber Gündemi: Türk Bilim Adamlarından Antarktika'da Yenilikler ve Diğer Önemli Gelişmeler

Özellikle Çarpıcı Gelişmeler

10 Mart 2025 tarihli haber bültenimizde Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki önemli olaylara dair detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Türk Haritacılar Antarktika'da Piri Reis'in İzinde

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu şunları kaydetti: "Hidrografik ölçmeler, batimetrik haritalar, bizim adamız için gemimizin seyri ve yapılacak olan lojistik faaliyetlerin yolcu transferleri için çok önemli. Bu sene ilk defa adanın kuzey ve kuzeydoğusundaki bölgelere gemiyle geçişler ve aynı zamanda hidrografik ölçmeler yapıldı." Ayrıca, HGM Yersel Uygulama Subayı Mühendis Üsteğmen Abdullah Kellevezir: "Türk Bilim Kampı'nın bulunduğu konuma yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki kayalık bir adaya yeni bir nokta tesis ettik" dedi.

Çıtırtı Karidesleriyle İlgili Araştırmalar

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgül, "Yoğun gürültü üreten bu türler, belirli alanlarda doğal bir akustik perde oluşturabiliyor. Bu durum deniz güvenliği açısından önemli" ifadesini kullandı.

Beykoz'da Sahipsiz Köpek Sorunu Büyüyor

70 yaşındaki Sevgi Ramazanoğulları, "Elimde sopayla gezmeye çalışıyorum. Çocuklar ve yetişkinler herkes şikayetçi" dedi. Bu durum, yerel halk arasında tedirginliğe neden oldu.

BM: İsrail'in Gazze'ye Yardım Girişlerini Engellemesi Uluslararası Hukuka Aykırı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, sivil halkın ihtiyaçlarının engellenmesinin toplu cezalandırma olduğuna dikkat çekti.

Çekya'dan Önemli Açıklamalar

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, "AB, Ukrayna'nın en büyük destekçisi kalmaya devam edecek" dedi. Ayrıca Türkiye'nin de bu güvenlik mimarisinin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

California ile Danimarka Projesi için 300 Bin İmza Hedefi

İmza kampanyasının organizatörü Xavier Dutoit, bu sürecin amacının Trump'ın Grönland açıklamalarının saçmalığını göstermek olduğunu belirtti.

İTO Başkanı Ekonomide Senkron Çalışmanın Önemini Vurguladı

Şekib Avdagiç, "Ekonomide atılan adımların senkron çalışması önem taşıyor, enflasyonu düşürme sürecinin sonunda Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin zarar görmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yeni Bağlantı Modeli ile Güneş Enerjisi Sektöründe Hareketlilik Bekleniyor

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, "Yeni modelle sektörde hareketlilik sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

E-Ticarette Ramazan Yoğunluğu Artıyor

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, temel gıda ürünlerinin Ramazan'da e-ticarette popüler hale geldiğini belirtti.

Şubat Ayında Mücevher İhracatı Yaklaşık İki Katına Çıktı

Geçen yılın aynı döneminde 481,1 milyon dolar olan mücevher ihracatı, bu yıl %79,1'lik artışla 861,6 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Savaşları Emtia Piyasalarını Etkiliyor

Geçen hafta, emtia fiyatlarında karışık bir seyir gözlemlendi. Özellikle altın ve gümüş değer kazandı.

Victor Osimhen, Galatasaray'ı Şampiyonluğa Taşıyor

Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 21 maçta 17 gol attı. Takımın liderliğini sürdürmesinde büyük rol oynuyor.

Milli Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Halter Büyükler Milli Takım Antrenörü Mehmet Doğan, Avrupa'da 8 sıkletin madalya hedeflediğini belirtti.

Atletizmde 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları Hazırlıkları Başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, sporcuların en iyi şekilde hazırlanacağını söyledi.